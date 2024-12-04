Баланс взаиморасчетов Польши и ЕС сократился до 1 млрд евро. Худший результат с 2004 года

В 2005–2022 годах Польша была одним из крупнейших бенефициаров фондов ЕС

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Польша получила денег из фондов и бюджета Евросоюза всего на 1 млрд евро больше, чем заплатила в европейский бюджет обязательных взносов в 2023 году. Это худший результат во взаиморасчетах с момента вступления Польши в Евросоюз в 2004 году, пишет издание Wprost со ссылкой на данные Министерства финансов.

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В частности, Польша заплатила в бюджет ЕС 30,4 млрд злотых (6,9 млрд евро), а получила 34,8 млрд злотых (8 млрд евро) в 2023 году. В предыдущем году положительный баланс составил 21,7 млрд злотых (5 млрд евро). Рекордный баланс был достигнут в 2020 году – 55,4 млрд злотых (12,7 млрд евро).

В 2005–2022 годах Польша была одним из крупнейших бенефициаров фондов ЕС. За последние два десятилетия Польша получала десятки миллиардов евро в виде субсидий на развитие инфраструктуры, образования и защиту окружающей среды.

Однако 2023 год стал переломным – снизилась эффективность привлечения средств и темпы реализации проектов, финансируемых за европейские деньги.

В Минфине подчеркивают, что Польша должна сосредоточиться на улучшении освоения средств, чтобы избежать увеличения потерь в будущем.

Ожидается, что по итогам 2024 года баланс Польши во взаиморасчетах с ЕС существенно улучшится. В феврале ЕС разморозил 137 млрд евро для Польши, которые были долгое время заблокированы из-за претензий к верховенству права в стране.