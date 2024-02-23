"Это гора денег": ЕС разблокировал для Польши 137 млрд евро из европейских фондов

Фото: скриншот Ursula von der Leyen/X

Польша получила доступ к финансированию программы ЕС NextGenerationEU и фондов политики сплочения на общую сумму 137 млрд евро, которые были долгое время заблокированы из-за претензий Евросоюза к верховенству права в стране. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском и премьером Бельгии Александером де Кроо в Варшаве.

"Нас впечатляют усилия Польши по восстановлению верховенства закона как основы общества. Эти усилия имеют решающее значение. На следующей неделе Еврокомиссия представит решение о выделении из фондов ЕС до 137 млрд евро для Польши", — написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

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Официальные решения Еврокомиссии относительно финансирования Польши будут приняты 29 февраля. Процедура предусматривает, что Совету ЕС дается один месяц на окончательное одобрение, после чего Польша может получать первые транши.

По программе NextGenerationEU Польша получит 60 млрд евро (35 млрд евро в виде кредитов и 25 млрд евро в виде грантов) и 77 млрд евро из фондов сплочения, которые пойдут на развитие регионов.

"Для Польши это действительно гора денег, которые мы будем использовать, чтобы решить все вопросы, что вызывают сегодня такую ​​напряженность и беспокойство", — цитирует издание Wprost премьер-министра Туска.

Часть финансирования будет использована для поддержки польских фермеров.

"Европа уже поддерживает польских фермеров — это 22 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики. И будет еще. Например, первый платеж в рамках NextGenerationEU предусматривает 1,4 млрд евро. Они станут доступны польским фермерам незамедлительно, чтобы помочь им расширить и модернизировать свое производство, а также выйти на новые рынки", — подтвердила глава Еврокомиссии.

Кроме поддержки фермеров, деньги будут потрачены на проекты, связанные с чистым воздухом, возобновляемыми источниками энергии и энергоэффективным строительством.

Глава Еврокомиссии: Поддерживаем польских фермеров. Нужно разгрузить границу с Украиной.

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