"Це гора грошей": ЄС розблокував для Польщі 137 млрд євро з європейських фондів

Фото: скриншот Ursula von der Leyen/X

Польща отримала доступ до фінансування програми ЄС NextGenerationEU та фондів політики згуртування на загальну суму 137 млрд євро, які довгий час були заблоковані через претензії Євросоюзу до верховенства права в країні. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільній пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском та прем'єром Бельгії Александером де Кроо у Варшаві.

"Нас вражають зусилля Польщі щодо відновлення верховенства закону як основи суспільства. Ці зусилля мають вирішальне значення. Наступного тижня Єврокомісія представить рішення стосовно виділення з фондів ЄС до 137 млрд євро для Польщі", – написала фон дер Ляєн у соцмережі Х.

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Офіційні рішення Єврокомісії щодо фінансування Польщі будуть ухвалені 29 лютого. Процедура передбачає, що Раді ЄС дається один місяць на остаточне схвалення, після чого Польща може отримувати перші транші.

За програмою NextGenerationEU Польща отримає 60 млрд євро (35 млрд євро у вигляді кредитів та 25 млрд євро у вигляді грантів) та 77 млрд євро з фондів згуртування, які підуть на розвиток регіонів.

"Для Польщі це справді гора грошей, які ми використаємо, щоб розв'язати всі питання, які викликають сьогодні таку напруженість і занепокоєння", — цитує видання Wprost прем'єр-міністра Туска.

Частину фінансування буде використано для підтримки польських фермерів.

"Європа вже підтримує польських фермерів — це 22 млрд євро в межах Єдиної сільськогосподарської політики. І буде ще. Наприклад, перший платіж у межах NextGenerationEU містить 1,4 млрд євро. Вони стануть доступні польським фермерам негайно, щоб допомогти їм розширити та модернізувати своє виробництво, а також вийти на нові ринки", – підтвердила голова Єврокомісії.

Крім підтримки фермерів, гроші будуть витрачені на проєкти, пов'язані з чистим повітрям, відновлюваними джерелами енергії та енергоефективним будівництвом.

Глава Єврокомісії: Підтримуємо польських фермерів. Потрібно розвантажити кордон з Україною.

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