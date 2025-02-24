FT: У нового правительства Германии будут проблемы с увеличением помощи Украине
Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем хоть и выиграл выборы в Германии 23 февраля, но столкнулся с серьезными препятствиями для увеличения оборонных расходов и военной помощи Украине, говорится в статье Financial Times.
Главная проблема – это так называемый "долговой тормоз" – конституционное правило 2009 года, ограничивающее государственные заимствования для удержания структурного дефицита на уровне 0,35% от ВВП.
Крайние правые (AfD) и крайние левые (Die Linke) партии вместе получили достаточное количество мест (более 210), чтобы блокировать любые изменения к настоящему правилу. При этом AfD поддерживает увеличение оборонных расходов, но выступает против помощи Украине, а Die Linke поддерживает реформу "долгового тормоза", но не поддерживает увеличение военных расходов и военную помощь Украине.
Альтернатива для Германии AfD – 20,8% (208 мандатов);
Социал-демократическая партия SPD – 16,41% (120 мандатов);
Союз 90/Зеленые Grüne – 11,61% (85 мандатов);
Левые Die Linke – 8,77% (64 мандата);
Союз южношлезвигских избирателей SSW – 0,15% (1 мандат);
Альянс Сары Вагенкнехт BSW – 4,97% (0 мандатов);
Свободная демократическая партия FDP – 4,33% (0 мандатов);
Остальные – 4,44% (0 мандатов).
Ситуация осложняется возвращением Дональда Трампа в Белый дом в США и его угрозами вывода американских гарантий безопасности из Европы, что заставляет европейских лидеров искать пути заполнения этого вакуума.
Эксперты считают, что без изменений "долгового тормоза" или создания специального фонда Германия не сможет профинансировать необходимые инвестиции в инфраструктуру и оборону.
"В то время, когда крайне важно увеличить расходы на военные нужды и поддержку Украины, а также снизить налоговую нагрузку для работников и компаний, Германия может встать перед трудностями в поиске необходимого финансового ресурса. Неспособность нарастить военные расходы может поставить Германию в затруднительное положение перед партнерами по НАТО. А разозлив президента США Дональда Трампа, можно повысить риск торговой войны между США и ЕС", – считает главный экономист Berenberg Bank Гольгер Шмидинг.
Ян Техау, аналитик по вопросам Германии и европейской обороны в консалтинговой компании Eurasia Group, заявил: "По одному из важнейших вопросов — возможно, даже самому важному — для будущего правительства существует блокирующее меньшинство... Это огромная проблема".
Рассматриваются различные варианты разрешения ситуации, включая возможные переговоры по Die Linke или объявление чрезвычайного положения, но у каждого из этих вариантов свои сложности и риски.