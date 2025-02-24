FT: У нового правительства Германии будут проблемы с увеличением помощи Украине

AfD и Die Linke набрали достаточно голосов, чтобы создать "блокирующее меньшинство" в парламенте Германии

Фридрих Мерц (Фото: EPA / RONALD WITTEK)

Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем хоть и выиграл выборы в Германии 23 февраля, но столкнулся с серьезными препятствиями для увеличения оборонных расходов и военной помощи Украине, говорится в статье Financial Times.

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Главная проблема – это так называемый "долговой тормоз" – конституционное правило 2009 года, ограничивающее государственные заимствования для удержания структурного дефицита на уровне 0,35% от ВВП.

Крайние правые (AfD) и крайние левые (Die Linke) партии вместе получили достаточное количество мест (более 210), чтобы блокировать любые изменения к настоящему правилу. При этом AfD поддерживает увеличение оборонных расходов, но выступает против помощи Украине, а Die Linke поддерживает реформу "долгового тормоза", но не поддерживает увеличение военных расходов и военную помощь Украине.

Результаты выборов в Бундестаг-2025 Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз CDU/CSU – 28,52% (208 мандатов);

Альтернатива для Германии AfD – 20,8% (208 мандатов);

Социал-демократическая партия SPD – 16,41% (120 мандатов);

Союз 90/Зеленые Grüne – 11,61% (85 мандатов);

Левые Die Linke – 8,77% (64 мандата);

Союз южношлезвигских избирателей SSW – 0,15% (1 мандат);



Альянс Сары Вагенкнехт BSW – 4,97% (0 мандатов);

Свободная демократическая партия FDP – 4,33% (0 мандатов);

Остальные – 4,44% (0 мандатов). Христианско-демократический союз / Христианско-социальный союз CDU/CSU – 28,52% (208 мандатов);Альтернатива для Германии AfD – 20,8% (208 мандатов);Социал-демократическая партия SPD – 16,41% (120 мандатов);Союз 90/Зеленые Grüne – 11,61% (85 мандатов);Левые Die Linke – 8,77% (64 мандата);Союз южношлезвигских избирателей SSW – 0,15% (1 мандат);Альянс Сары Вагенкнехт BSW – 4,97% (0 мандатов);Свободная демократическая партия FDP – 4,33% (0 мандатов);Остальные – 4,44% (0 мандатов).

Ситуация осложняется возвращением Дональда Трампа в Белый дом в США и его угрозами вывода американских гарантий безопасности из Европы, что заставляет европейских лидеров искать пути заполнения этого вакуума.

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Эксперты считают, что без изменений "долгового тормоза" или создания специального фонда Германия не сможет профинансировать необходимые инвестиции в инфраструктуру и оборону.

"В то время, когда крайне важно увеличить расходы на военные нужды и поддержку Украины, а также снизить налоговую нагрузку для работников и компаний, Германия может встать перед трудностями в поиске необходимого финансового ресурса. Неспособность нарастить военные расходы может поставить Германию в затруднительное положение перед партнерами по НАТО. А разозлив президента США Дональда Трампа, можно повысить риск торговой войны между США и ЕС", – считает главный экономист Berenberg Bank Гольгер Шмидинг.

Ян Техау, аналитик по вопросам Германии и европейской обороны в консалтинговой компании Eurasia Group, заявил: "По одному из важнейших вопросов — возможно, даже самому важному — для будущего правительства существует блокирующее меньшинство... Это огромная проблема".

Рассматриваются различные варианты разрешения ситуации, включая возможные переговоры по Die Linke или объявление чрезвычайного положения, но у каждого из этих вариантов свои сложности и риски.