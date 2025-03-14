У Німеччині домовилися переглянути "боргове гальмо": це розблокує 3 млрд євро для України

Конституційна поправка виведе витрати на оборону та безпеку в Німеччині з-під жорстких фіскальних обмежень

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Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц у п'ятницю оголосив, що заручився підтримкою партії Зелених для перегляду конституційної норми, що заважає збільшити оборонні витрати та військову допомогу Україні. Про це пише Reuters.

Християнсько-демократичний союз Мерца та соціал-демократи Олафа Шольца, які ведуть переговори про формування майбутнього уряду, планують створити фонд у розмірі 500 мільярдів євро з метою зміцнення оборони й відродження економічного зростання Німеччини. Частину цих грошей як компроміс із "зеленими" спрямують на захист клімату.

Щоб виділити таку суму, спочатку потрібно переглянути "боргове гальмо" – конституційне правила 2009 року, що обмежує державні запозичення для утримання структурного дефіциту на рівні 0,35% від ВВП.

Конституційна поправка виведе витрати на оборону та безпеку з-під дії "боргового гальма".

Мерц ще не став канцлером, але хоче добитися перегляду цієї норми вже наступного тижня, перш ніж зміниться склад парламенту. У новому скликанні це може виявитися неможливим, бо у крайніх правих (AfD) і крайніх лівих (Die Linke) буде блокувальна меншість.

Здобувши підтримку "зелених", партії Мерца і Шольца тепер мають конституційну більшість, необхідну для ухвалення поправок. Голосування призначено на наступний тиждень.

"Це чіткий сигнал нашим партнерам... але також ворогам нашої свободи: ми здатні себе захистити. Німеччина повертається. Німеччина робить значний внесок у захист свободи та миру в Європі", – сказав Мерц на пресконференції.

Мерц додав, що після голосування чинний канцлер Шольц зможе виділити давно обіцяну військову допомогу Україні у 3 млрд євро, пише Tagesschau.

Хоча цю перешкоду Мерц подолав, є ще одна – Конституційний суд має вирішити, чи може парламент, який іде у відставку, ухвалювати такі важливі рішення і чи мають законодавці достатньо часу для ретельної оцінки такого кроку. Рішення суду очікується до голосування у вівторок.