В Германии пересмотрят "долговой тормоз": это разблокирует 3 млрд евро для Украины

Конституционная поправка выведет расходы на оборону и безопасность в Германии из-под жестких фискальных ограничений

Фото: EPA / Hannibal Hanschke

Кандидат на должность канцлера Германии Фридрих Мерц в пятницу объявил, что заручился поддержкой партии Зеленых для пересмотра конституционной нормы, мешающей увеличить оборонные расходы и военную помощь Украине. Об этом пишет Reuters.

Христианско-демократический союз Мерца и социал-демократы Олафа Шольца, ведущие переговоры о формировании будущего правительства, планируют создать фонд в размере 500 миллиардов евро с целью укрепления обороны и восстановления экономического роста Германии. Часть этих денег в качестве компромисса с "зелеными" направят на защиту климата.

Чтобы выделить такую сумму, сначала нужно пересмотреть "долговой тормоз" – конституционное правило 2009 года, ограничивающее государственные заимствования для удержания структурного дефицита на уровне 0,35% ВВП.

Конституционная поправка выведет расходы по обороне и безопасности из-под действия "долгового тормоза".

Мерц еще не стал канцлером, но хочет добиться пересмотра этой нормы на следующей неделе, прежде чем поменяется состав парламента. В новом созыве это может оказаться невозможным, потому что у крайних правых (AfD) и крайних левых (Die Linke) будет блокирующее меньшинство.

Получив поддержку "зеленых", партии Мерца и Шольца теперь имеют конституционное большинство, необходимое для принятия поправок. Голосование назначено на следующую неделю.

"Это четкий сигнал нашим партнерам... но также врагам нашей свободы: мы способны себя защитить. Германия возвращается. Германия делает значительный вклад в защиту свободы и мира в Европе", — сказал Мерц на пресс-конференции.

Мерц добавил, что после голосования действующий канцлер Шольц сможет выделить давно обещанную военную помощь Украине в 3 млрд евро, пишет Tagesschau.

Хотя это препятствие Мерц преодолел, есть еще одно – Конституционный суд должен решить, может ли уходящий в отставку парламент принимать такие важные решения и есть ли у законодателей достаточно времени для тщательной оценки такого шага. Решение суда ожидается до голосования во вторник.