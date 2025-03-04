Президент Еврокомиссии презентовала план перевооружения ЕС на 800 млрд евро

Фото: Урсула фон дер Ляен/ЭРА

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы, предусматривающий привлечение до 800 млрд евро оборонных инвестиций странами-членами блока.

"Мы живем в эпоху перевооружения, и Европа готова массово увеличить свои оборонные расходы, как для того, чтобы ответить на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину, так и для того, чтобы удовлетворить долгосрочную потребность взять на себя большую ответственность за собственную безопасность", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Набор предложений, представленных президентом Еврокомиссии, сосредоточен на том, чтобы "использовать все финансовые рычаги, которые есть в нашем распоряжении, чтобы помочь странам-членам быстро и существенно увеличить расходы на обороноспособность".

По ее словам, план состоит из пяти пунктов: