Президент Еврокомиссии презентовала план перевооружения ЕС на 800 млрд евро
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы, предусматривающий привлечение до 800 млрд евро оборонных инвестиций странами-членами блока.
"Мы живем в эпоху перевооружения, и Европа готова массово увеличить свои оборонные расходы, как для того, чтобы ответить на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину, так и для того, чтобы удовлетворить долгосрочную потребность взять на себя большую ответственность за собственную безопасность", – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Набор предложений, представленных президентом Еврокомиссии, сосредоточен на том, чтобы "использовать все финансовые рычаги, которые есть в нашем распоряжении, чтобы помочь странам-членам быстро и существенно увеличить расходы на обороноспособность".
По ее словам, план состоит из пяти пунктов:
- Разблокирование использования государственного финансирования в оборону на национальном уровне. Еврокомиссия предложит странам-членам блока активировать положение о "бегстве" в Пакте стабильности и роста (SGP) – механизм, позволяющий временно отклониться от бюджетных правил SGP.
- Предоставление 150 млрд евро кредитов странам-членам ЕС на инвестиции в оборону, в частности, в противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотники и системы противодействия беспилотникам. С помощью этого вооружения также планируется усилить поддержку Украины.
- Использование возможностей бюджета ЕС направить больше денег на инвестиции, связанные с обороной. Еврокомиссия предложит дополнительные стимулы для стран-членов блока, чтобы они перенаправляли деньги из программ политики сплоченности на увеличение оборонных расходов.
- Мобилизация частного капитала путем ускорения создания Союза сбережений и инвестиций.
- Привлечение частного капитала через Европейский инвестиционный банк.
- Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине после спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.
- Politico написало, что ЕС ставит на паузу новый план помощи Украине на 20 млрд евро из-за Венгрии.