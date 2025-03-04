ЕС ставит на паузу новый план помощи Украине на 20 млрд евро через Венгрию – Politico

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Европейский Союз временно приостановил разработку нового плана военной помощи Украине на 20 млрд евро, поскольку Венгрия заблокировала его включение в повестку дня саммита. Об этом сообщает Politico.

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Изначально проект выводов саммита содержал упоминание о новом пакете военной помощи, который предложила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Однако в обновленной версии документа этот пункт был исключен.

Причиной такого решения стало вето, наложенное Венгрией. Власти страны традиционно выступают против масштабной финансовой поддержки Украины, что уже неоднократно усложняло принятие решений в ЕС.

По данным источников Politico, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен может предложить альтернативные механизмы оказания помощи Украине, обойдя необходимость единогласного голосования.

Один из вариантов, обсуждаемый среди дипломатов ЕС, предполагает, что 20% кредитных средств, выделенных странам Евросоюза на оборонные расходы, будут направляться на помощь Украине. Это позволит финансировать военную поддержку, даже если некоторые государства не согласятся на прямое выделение средств.

Несмотря на приостановку этого пакета помощи, ЕС продолжает оказывать Украине военную, финансовую и гуманитарную поддержку. С начала 2025 года Евросоюз и еще 11 стран объявили о новых траншах помощи, однако долгосрочное финансирование остается под угрозой из-за позиции Будапешта.

Ожидалось, что помощь будет включать не только финансовую поддержку, но и поставки важного вооружения, включая артиллерийские снаряды и ракеты. Пакет должны были утвердить 24 февраля – в третью годовщину вторжения РФ.