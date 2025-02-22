ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 20 миллиардов евро
Европейские страны готовят масштабный пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 20 млрд евро, поскольку США все больше демонстрируют отход от поддержки Киева. Об этом пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.
По словам европейских дипломатов, сумма помощи еще может возрасти, поскольку переговоры продолжаются в преддверии встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе в понедельник. Ранее сообщалось, что объем нового пакета может составлять от 6 до 10 млрд евро, однако эти цифры пересматриваются в сторону увеличения.
Ожидается, что помощь будет включать не только финансовую поддержку, но и поставки важного вооружения, включая артиллерийские снаряды и ракеты. Координацией этого процесса занимается новая глава европейской дипломатии, бывший премьер Эстонии Кая Каллас. В то же время отмечается, что средства будут поступать в виде отдельных взносов от стран-членов, а не через централизованный механизм ЕС, поскольку некоторые государства, в частности Венгрия, выступают против такого финансирования.
Европейские лидеры и чиновники также готовятся к поездке в Киев в понедельник, совпадающей с третьей годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину. В составе делегации будут представители ключевых институций ЕС, а также лидеры Испании, скандинавских и балтийских стран.
Параллельно президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер планируют посетить Вашингтон для переговоров с Трампом. Ожидается, что Макрон во время этого визита поделится результатами консультаций с другими союзниками Украины и попытается прояснить дальнейшую позицию администрации США по войне.
- Подготовка этого пакета проходит на фоне резкой смены риторики президента США Дональда Трампа, который обвинил президента Украины Владимира Зеленского в развязывании войны и назвал его "диктатором", что он якобы заставил Вашингтон потратить миллиарды долларов на военную поддержку. Кроме того, в четверг спикер Палаты представителей США от Республиканской партии заявил, что в Конгрессе нет политической воли для предоставления дальнейшей помощи Киеву.