ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро

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Європейські країни готують масштабний пакет військової допомоги для України на суму щонайменше €20 млрд, оскільки США все більше демонструють відхід від підтримки Києва. Про це пише Politico із посиланням на трьох дипломатів ЄС.

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За словами європейських дипломатів, сума допомоги ще може зрости, оскільки переговори тривають напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок. Раніше повідомлялося, що обсяг нового пакета може становити від €6 до €10 млрд, однак ці цифри переглядаються у бік збільшення.

Очікується, що допомога включатиме не лише фінансову підтримку, а й постачання важливого озброєння, зокрема артилерійських снарядів і ракет. Координацією цього процесу займається нова очільниця європейської дипломатії, колишня прем'єрка Естонії Кая Каллас. Водночас наголошується, що кошти надходитимуть у вигляді окремих внесків від країн-членів, а не через централізований механізм ЄС, оскільки певні держави, зокрема Угорщина, виступають проти такого фінансування.

Європейські лідери та чиновники також готуються до поїздки до Києва у понеділок, що збігається з третьою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У складі делегації будуть представники ключових інституцій ЄС, а також лідери Іспанії, скандинавських і балтійських країн.

Паралельно президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планують відвідати Вашингтон для переговорів із Трампом. Очікується, що Макрон під час цього візиту поділиться результатами консультацій з іншими союзниками України та намагатиметься прояснити подальшу позицію адміністрації США щодо війни.