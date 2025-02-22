ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро
Європейські країни готують масштабний пакет військової допомоги для України на суму щонайменше €20 млрд, оскільки США все більше демонструють відхід від підтримки Києва. Про це пише Politico із посиланням на трьох дипломатів ЄС.
За словами європейських дипломатів, сума допомоги ще може зрости, оскільки переговори тривають напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі в понеділок. Раніше повідомлялося, що обсяг нового пакета може становити від €6 до €10 млрд, однак ці цифри переглядаються у бік збільшення.
Очікується, що допомога включатиме не лише фінансову підтримку, а й постачання важливого озброєння, зокрема артилерійських снарядів і ракет. Координацією цього процесу займається нова очільниця європейської дипломатії, колишня прем'єрка Естонії Кая Каллас. Водночас наголошується, що кошти надходитимуть у вигляді окремих внесків від країн-членів, а не через централізований механізм ЄС, оскільки певні держави, зокрема Угорщина, виступають проти такого фінансування.
Європейські лідери та чиновники також готуються до поїздки до Києва у понеділок, що збігається з третьою річницею повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У складі делегації будуть представники ключових інституцій ЄС, а також лідери Іспанії, скандинавських і балтійських країн.
Паралельно президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планують відвідати Вашингтон для переговорів із Трампом. Очікується, що Макрон під час цього візиту поділиться результатами консультацій з іншими союзниками України та намагатиметься прояснити подальшу позицію адміністрації США щодо війни.
- Підготовка цього пакета відбувається на тлі різкої зміни риторики президента США Дональда Трампа, який звинуватив президента України Володимира Зеленського у розв’язанні війни та назвав його "диктатором", що буцімто змусив Вашингтон витратити мільярди доларів на військову підтримку. Крім того, у четвер спікер Палати представників США від Республіканської партії заявив, що у Конгресі немає політичної волі для надання подальшої допомоги Києву.