Президентка Єврокомісії презентувала план переозброєння ЄС на 800 млрд євро

Фото: Урсула фон дер Ляєн / ЕРА

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи, який передбачає залучення до 800 млрд євро оборонних інвестицій країнами-членами блоку.

"Ми живемо в епоху переозброєння, і Європа готова масово збільшити свої оборонні витрати як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти та підтримати Україну, так і для того, щоб задовольнити довгострокову потребу взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Набір пропозицій, які представила президентка Єврокомісії, зосереджений на тому, щоб "використати усі фінансові важелі, що є в нашому розпорядженні, щоб допомогти країнам-членам [ред. – ЄС] швидко і суттєво збільшити видатки на обороноздатність".

За її словами, план складається з п'яти пунктів: