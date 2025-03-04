Президентка Єврокомісії презентувала план переозброєння ЄС на 800 млрд євро
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила план переозброєння Європи, який передбачає залучення до 800 млрд євро оборонних інвестицій країнами-членами блоку.
"Ми живемо в епоху переозброєння, і Європа готова масово збільшити свої оборонні витрати як для того, щоб відповісти на короткострокову необхідність діяти та підтримати Україну, так і для того, щоб задовольнити довгострокову потребу взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.
Набір пропозицій, які представила президентка Єврокомісії, зосереджений на тому, щоб "використати усі фінансові важелі, що є в нашому розпорядженні, щоб допомогти країнам-членам [ред. – ЄС] швидко і суттєво збільшити видатки на обороноздатність".
За її словами, план складається з п'яти пунктів:
- Розблокування використання державного фінансування на оборону на національному рівні. Єврокомісія запропонує країнам-членам блоку активувати положення про "втечу" у Пакті стабільності та зростання (SGP) – механізм, який дозволяє тимчасово відхилитися від бюджетних правил SGP.
- Надання 150 млрд євро кредитів країнам-членам ЄС на інвестиції в оборону, зокрема, у протиповітряну і протиракетну оборону, артилерійські системи, ракети і боєприпаси, безпілотники і системи протидії безпілотникам тощо. За допомогою цього озброєння також планують посилити підтримку України.
- Використання можливостей бюджету ЄС, щоб спрямувати більше грошей на інвестиції, пов'язані з обороною. Єврокомісія запропонує додаткові стимули для країн-членів блоку, щоб вони перенаправляли гроші з програм політики згуртованості на збільшення оборонних витрат.
- Мобілізація приватного капіталу шляхом прискорення створення Союзу заощаджень та інвестицій.
- Залучення приватного капіталу через Європейський інвестиційний банк.
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