Бундестаг проголосовал за реформу "долгового тормоза": почему это важно для Украины

Теперь Германия может выделить давно обещанную военную помощь Украине в 3 млрд евро

Фото: Flickr

Парламент Германии во вторник, 18 марта, одобрил поправки к Конституции, предусматривающие ослабление "долгового тормоза". Это открывает путь к большим затратам на инфраструктуру и оборону, пишет t-online.

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"Бундестаг одобрил исторический кредитный пакет стоимостью сотни миллиардов евро на оборону, инфраструктуру и защиту климата", – говорится в сообщении.

Новые правила управления долгом поддержали депутаты Христианско-демократического союза, социал-демократы и "зеленые".

"Долговый тормоз" – конституционное правило 2009 года, ограничивающее государственные заимствования для удержания структурного дефицита на уровне 0,35% от ВВП.

Изменения предполагают, что расходы на оборону, гражданскую защиту, разведывательные службы и кибербезопасность будут подпадать под действие "долгового тормоза" только в пределах одного процента от валового внутреннего продукта, или примерно 44 млрд. евро ВВП 2024 года. Все, что сверх этой суммы, можно оплатить с помощью кредитов.

Кроме того, в Конституции ФРГ будет закреплен специальный фонд в размере 500 млрд евро с целью укрепления обороны и возрождения экономического роста Германии. Из этой суммы 100 млрд евро выделяются федеральным землям и еще 100 млрд евро – на меры по защите климата.

Пересмотр этой нормы будущий канлер Германии Фридрих Мерц добивался прежде чем изменится состав парламента. В новом созыве это может оказаться невозможным, так как у крайних правых (AfD) и крайних левых (Die Linke) будет блокировочное меньшинство.

"Это четкий сигнал нашим партнерам... но также врагам нашей свободы: мы способны себя защитить. Германия возвращается. Германия вносит значительный вклад в защиту свободы и мира в Европе", – говорил Мерц на пресс-конференции на прошлой неделе.

Мерц отмечал, что после голосования действующий канцлер Шольц сможет выделить давно обещанную военную помощь Украине в 3 млрд евро.