Крупнейшую экономику Европы ожидает третий год стагнации: власти ухудшили прогноз-2025

Ожидается, что в 2025 году рост валового внутреннего продукта Германии составит ноль процентов

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Правительство Германии ухудшило прогноз для экономики на 2025 год и теперь ждет стагнации. Об этом со ссылкой на источники в правительственных кругах пишет Handelsblatt.

Ожидается, что в 2025 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) ФРГ составит ноль процентов. В январе правительство ожидало роста на уровне 0,3%.

"Впервые в истории Федеративной Республики экономика Германии не росла три года подряд. Но даже после этого новая динамика, похоже, не появляется", – отмечает издание.

По данным источников, в 2026 году федеральное правительство ожидает роста "на один процент". При этом еще в январе погнозировался рост на уровне 1,1%.

Дальнейшее развитие экономики Германии на протяжении оставшихся восьми месяцев года сейчас особенно сложно предсказать, пишет Handelsblatt. Причиной этого является тарифная политика президента США Дональда Трампа. Хотя последний недавно прекратил действие дополнительных пошлин для ЕС, базовая пошлина в размере 10% на весь импорт остается в силе, как и специальные пошлины на сталь, алюминий и автомобили.

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По мнению источников, это также является основой нового правительственного прогноза. Неопределенность по поводу следующих шагов Трампа уже теперь заставляет немецкие компании еще больше откладывать инвестиции.

Если Трамп снова увеличит пошлины против ЕС до 20%, рост, скорее всего, будет еще хуже.

По расчетам Кильского института мировой экономики (IfW) и Мюнхенского института Ifo, введение полных пошлин может привести к снижению роста ВВП на 0,3 процентных пункта в этом году.

Это приведет к экономическим потерям в размере около 13 млрд евро, из-за чего экономика Германии может снова сократиться в этом году. В 2024 году ВВП уже упал на 0,2%.

В то же время неопределенность должна уменьшиться за счет того, что новое федеральное правительство приступит к выполнению своих обязанностей. Также есть надежда на небольшой подъем в 2026 году, поскольку тогда могут появиться первые последствия пакета мер по урегулированию долга.

18 марта Бундестаг решил освободить расходы на оборону от долгового тормоза, если они превышают 1% ВВП. Кроме того, будет создан специальный фонд в размере 500 млрд евро для инвестиций в инфраструктуру и защиту климата.

Ранее в апреле ведущие исследовательские институты ФРГ ухудшили прогноз роста ВВП страны в текущем году до 0,1% с 0,8%, ожидавшихся ранее. В то же время эксперты по-прежнему ожидают роста экономики на 1,3% в 2026 году.