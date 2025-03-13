Глава Бундесбанка предупредил, что пошлины Трампа могут подтолкнуть Германию к рецессии.
Президент Центрального банка Германии (Бундесбанк) Йоахим Нагель считает, что пошлины на импортируемые в США товары могут спровоцировать новую рецессию в крупнейшей экономике Европы. Об этом Нагель сказал в интервью BBC.
Хотя реакция Европы на пошлины США оправдана, считает Нагель, торговая война в конечном счете нанесет ущерб всем привлеченным сторонам.
"Мы живем в мире, где действуют пошлины, поэтому в этом году нас может ждать рецессия, если пошлины действительно будут введены", – отметил глава немецкого банка.
Бундесбанк прогнозирует, что без пошлин экономика Германии будет стагнировать, но все равно вырастет примерно на 0,2%, добавил он.
Нагель назвал тарифную политику президента США Дональда Трампа "экономикой прошлого" и "не очень хорошей идеей". Он выразил поддержку ответным мерам Евросоюза после того, как Трамп ввел 25%-е пошлины на весь импорт стали в США.
Признавая, что торговые войны порождают "только проигравших", Нагель заявил, что ЕС не имел другого выбора, кроме как отреагировать.
"Ведь если что-то работает против вас, вы не можете принять такую политику", – президент Бундесбанка.
Накануне главный экономист крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Брюс Касман оценил вероятность рецессии США в 2025 году в 40%. Риск рецессии возрастет, вероятно, до 50% или даже больше, если пошлины, которые Трамп пригрозил ввести с апреля, действительно вступят в силу.
- Германия переживает самый долгий период экономической стагнации со времен Второй мировой войны. ВВП практически не растет с 2019 года.
- По итогам 2024 года ВВП Германии снизился на 0,2%, а Бундесбанк закончил год с первым с 1979 годом убытком (19,2 млрд евро).
- 27 января 2025 года WSJ написал, что экономическая модель Германии сломана и ни у кого нет плана выхода из этого кризиса.