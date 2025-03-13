Глава Бундесбанка предупредил, что пошлины Трампа могут подтолкнуть Германию к рецессии.

Пошлины на импортируемые в США товары могут спровоцировать рецессию в крупнейшей экономике Европы

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель (фото – EPA)

Президент Центрального банка Германии (Бундесбанк) Йоахим Нагель считает, что пошлины на импортируемые в США товары могут спровоцировать новую рецессию в крупнейшей экономике Европы. Об этом Нагель сказал в интервью BBC.

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Хотя реакция Европы на пошлины США оправдана, считает Нагель, торговая война в конечном счете нанесет ущерб всем привлеченным сторонам.

"Мы живем в мире, где действуют пошлины, поэтому в этом году нас может ждать рецессия, если пошлины действительно будут введены", – отметил глава немецкого банка.

Бундесбанк прогнозирует, что без пошлин экономика Германии будет стагнировать, но все равно вырастет примерно на 0,2%, добавил он.

Нагель назвал тарифную политику президента США Дональда Трампа "экономикой прошлого" и "не очень хорошей идеей". Он выразил поддержку ответным мерам Евросоюза после того, как Трамп ввел 25%-е пошлины на весь импорт стали в США.

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Признавая, что торговые войны порождают "только проигравших", Нагель заявил, что ЕС не имел другого выбора, кроме как отреагировать.

"Ведь если что-то работает против вас, вы не можете принять такую политику", – президент Бундесбанка.

Накануне главный экономист крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Брюс Касман оценил вероятность рецессии США в 2025 году в 40%. Риск рецессии возрастет, вероятно, до 50% или даже больше, если пошлины, которые Трамп пригрозил ввести с апреля, действительно вступят в силу.