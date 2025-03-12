JPMorgan оцінив ймовірність рецесії в США у 40% через політику Трампа

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Брюс Касман, головний економіст найбільшого американського банку JPMorgan Chase, оцінив імовірність рецесії США у 2025 році у 40%. Про це пише Reuters.

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Касман вважає, що дії адміністрації Дональда Трампа можуть підірвати репутацію Сполучених Штатів як об'єкта інвестицій.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації підвищеного занепокоєння щодо економіки США", – заявив Касман у середу журналістам у Сінгапурі.

На початку цього року Касман оцінював ризик рецесії приблизно у 30%. Поточний прогноз JPMorgan для зростання ВВП США у 2025 році становить 2%.

Ризики рецесії в американській економіці зросли через імпортні мита, які запроваджує президент Трамп, заявили 95% економістів, опитаних минулого тижня агентством у Канаді, Мексиці та США.

Аналітики Goldman Sachs та Morgan Stanley погіршили прогнози зростання ВВП Штатів цього року до 1,7% та 1,5% відповідно.

Касман вважає, що ризик рецесії зросте, ймовірно, до 50% або навіть більше, якщо мита, які Трамп пригрозив ввести з квітня, справді набудуть чинності.

"Якщо ми надалі будемо йти цим шляхом – більш руйнівної, недружньої стосовно бізнесу політики, думаю, ризики стосовно рецесії зростуть", – сказав Касман.

За його словами, неприємні відчуття від стилю нинішньої адміністрації можуть похитнути віру інвесторів в активи США, якщо буде поставлено під сумнів збудовану за багато років довіру до американських ринків та інститутів.

Особливе занепокоєння викликав нещодавній крок Білого дому щодо розпуску консультативних комітетів, які відповідають за збирання економічних даних.

Касман нагадав, що США мають певні привілеї, які, наприклад, дозволяють країні "сплачувати набагато меншу вартість за фінансування дефіциту бюджету та боргу".

"Ризик того, що все це почне зазнавати тиску і стане структурною проблемою на ринках, – це те, що я в жодному разі не став би недооцінювати", – підсумував Касман.