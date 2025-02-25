Немецкий Центробанк впервые за 45 лет закончил год с убытками

У Бундесбанка резко возросли расходы на выплату процентов по краткосрочным облигациям

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Центральный банк Германии (Bundesbank) закончил 2024 год с убытком в 19,2 млрд евро. Это первый убыток Бундесбанка с 1979 года, пишет издание Bild.

Основная причина убытков — резкое повышение процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), которое началось в 2022 году для борьбы с инфляцией. Долгое время Бундесбанк по требованию ЕЦБ покупал краткосрочные гособлигации и зарабатывал на этом, когда процентны ставки были низкими. Но в последние два года из-за повышенных ставок расходы немецкого центробанка на выплату процентов по таким облигациям резко выросли.

Фактически Бундесбанк был убыточным и в 2023 году, но использовал 700 млн евро из резервов, чтобы покрыть недостачу. В этот раз немецкий Центробанк не стал покрывать убытки за счет резервов, даже несмотря на то, что за год они выросли на 70 млрд евро (до 267 млрд евро) за счет подорожания золота.

Главной целью центральных банков не является получение прибыли. Они отвечают за обеспечение стабильности национальной валюты и поддержание макроэкономической стабильности. Однако, оставаясь прибыльным, Бундесбанк ежегодно отдавал в федеральный бюджет около 2,5 млрд евро своих доходов.

Европейский центробанк также закончил год с рекордным убытком за свою 25-летнюю историю – 7,9 млрд евро. Прибыль ЕЦБ распределяется между центробанками стран еврозоны.