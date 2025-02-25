Німецький Центробанк вперше за 45 років закінчив рік зі збитками

У Бундесбанку різко зросли витрати на виплату відсотків за короткостроковими облігаціями

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Центральний банк Німеччини (Bundesbank) закінчив 2024 рік зі збитком у 19,2 млрд євро. Це перший збиток Бундесбанку із 1979 року, пише видання Bild.

Основна причина збитків — різке підвищення відсоткових ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ), яке розпочалося у 2022 році для боротьби з інфляцією. Довгий час Бундесбанк на вимогу ЄЦБ купував короткострокові держоблігації та заробляв на цьому, коли відсоткові ставки були низькими. Але останні два роки через підвищені ставки витрати німецького центробанку на виплату відсотків за такими облігаціями різко зросли.

Фактично Бундесбанк був збитковим й у 2023 році, але використав 700 млн євро з резервів, щоб покрити недостачу. На цей раз німецький Центробанк не став покривати збитки коштом резервів, навіть попри те, що за рік вони зросли на 70 млрд євро (до 267 млрд євро) через подорожчання золота.

Отримання прибутку не є головною метою центральних банків. Вони відповідають за забезпечення стабільності національної валюти та підтримку макроекономічної стабільності. Проте, залишаючись прибутковим, Бундесбанк щороку віддавав до федерального бюджету близько 2,5 млрд євро своїх доходів.

Європейський центробанк також закінчив рік із рекордними збитками за свою 25-річну історію – 7,9 млрд євро. Прибуток ЄЦБ розподіляється між центробанками країн єврозони.