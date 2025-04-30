Германия избежала рецессии: экономика страны выросла на 0,2% в первом квартале 2025 года

Экономика Еврозоны в первом квартале 2024 года выросла на 0,4%, Германии – на 0,2%

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Экономика Германии в первом квартале 2025 года выросла на 0,2%, что позволило стране избежать прогнозируемой рецессии. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления Германии.

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В последнем квартале 2024 года экономика Германии сократилась на 0,2%, что вызвало опасения рецессии.

Росту ВВП страны способствовало повышение потребительских расходов домохозяйств и увеличение инвестиций.

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В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, ВВП Германии уменьшился. В годовом исчислении (с учетом цен) падение составило 0,4%, а с учетом цен и календарных колебаний – 0,2%.

По информации Евростата, в первом квартале 2025 г. выросла также экономика еврозоны (на 0,4%) и ВВП Европейского Союза (на 0,3%), по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Ирландия зафиксировала самый большой рост ВВП среди стран-членов ЕС по сравнению с предыдущим кварталом (+3,2%). За ней следуют Испания и Литва (обе +0,6%). Экономика Франции выросла на 0,1%.

Венгрия была единственным государством-членом ЕС, которое зафиксировало снижение по сравнению с предыдущим кварталом (-0,2%).

Темпы роста в годовом исчислении были положительными для одиннадцати стран и отрицательными для трех стран.