Германия избежала рецессии: экономика страны выросла на 0,2% в первом квартале 2025 года
Экономика Германии в первом квартале 2025 года выросла на 0,2%, что позволило стране избежать прогнозируемой рецессии. Об этом свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления Германии.
В последнем квартале 2024 года экономика Германии сократилась на 0,2%, что вызвало опасения рецессии.
Росту ВВП страны способствовало повышение потребительских расходов домохозяйств и увеличение инвестиций.
В то же время, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, ВВП Германии уменьшился. В годовом исчислении (с учетом цен) падение составило 0,4%, а с учетом цен и календарных колебаний – 0,2%.
По информации Евростата, в первом квартале 2025 г. выросла также экономика еврозоны (на 0,4%) и ВВП Европейского Союза (на 0,3%), по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.
Ирландия зафиксировала самый большой рост ВВП среди стран-членов ЕС по сравнению с предыдущим кварталом (+3,2%). За ней следуют Испания и Литва (обе +0,6%). Экономика Франции выросла на 0,1%.
Венгрия была единственным государством-членом ЕС, которое зафиксировало снижение по сравнению с предыдущим кварталом (-0,2%).
Темпы роста в годовом исчислении были положительными для одиннадцати стран и отрицательными для трех стран.
- В апреле ведущие исследовательские институты ФРГ ухудшили прогноз роста ВВП страны в текущем году до 0,1% с 0,8%, ожидавшихся ранее.
- 22 апреля правительство Германии ухудшило прогноз для экономики на 2025 год, и ожидает стагнацию.