Президент Польши ветировал закон о помощи украинцам: готовит поправки о "бандеризме"

Кароль Навроцкий считает, что украинским беженцам предоставили больше привилегий, чем гражданам Польши

Фото: prezydent.pl

Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины, который, в частности, предусматривает продление срока законного пребывания до марта 2026 года. Он считает, что украинским беженцам предоставляется слишком много привилегий, сообщила пресс-служба польского президента.

"Когда Россия напала на Украину, поляки открыли свои сердца и приняли самое большее количество беженцев среди всех европейских стран. Мы также передали оружие, чтобы как можно дальше от наших границ сдержать наступление российских войск. Однако закон правительства Дональда Туска о помощи гражданам Украины заходит слишком далеко, предоставляя украинским беженцам в Польше больше привилегий, чем гражданам нашей страны. Поэтому пришло время внедрить принцип президента Кароля Навроцкого: прежде всего – Польша, прежде всего – поляки", – говорится в публикации в Facebook-аккаунте Навроцкого.

Польский президент хочет, чтобы денежная помощь "Семья 800+" предоставлялась только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше.

Поэтому он собирается внести собственный законопроект с этим предложением.

Эти поправки, как утверждается, также будут запрещать "пропаганду идеологии бандеризма".

Действующая версия закона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом" предусматривает продление временной защиты для украинцев, спасающихся от войны, до 4 марта 2026 года.

В нем прописана невозможность предоставления льгот гражданам Украины, которые пересекают границу краткосрочно на основании разрешения в рамках малого пограничного движения, и расширяется перечень оснований для отмены разрешения на временное пребывание.

Также уточняются условия получения выплаты "800+", чтобы ее могли получать дети, которые окончили среднюю школу до 18 лет и продолжают обучение в высших учебных заведениях или на квалификационных профессиональных курсах.