Президент Польши ветировал закон о помощи украинцам: готовит поправки о "бандеризме"
Президент Польши Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины, который, в частности, предусматривает продление срока законного пребывания до марта 2026 года. Он считает, что украинским беженцам предоставляется слишком много привилегий, сообщила пресс-служба польского президента.
"Когда Россия напала на Украину, поляки открыли свои сердца и приняли самое большее количество беженцев среди всех европейских стран. Мы также передали оружие, чтобы как можно дальше от наших границ сдержать наступление российских войск. Однако закон правительства Дональда Туска о помощи гражданам Украины заходит слишком далеко, предоставляя украинским беженцам в Польше больше привилегий, чем гражданам нашей страны. Поэтому пришло время внедрить принцип президента Кароля Навроцкого: прежде всего – Польша, прежде всего – поляки", – говорится в публикации в Facebook-аккаунте Навроцкого.
Польский президент хочет, чтобы денежная помощь "Семья 800+" предоставлялась только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше.
Поэтому он собирается внести собственный законопроект с этим предложением.
Эти поправки, как утверждается, также будут запрещать "пропаганду идеологии бандеризма".
Действующая версия закона "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом" предусматривает продление временной защиты для украинцев, спасающихся от войны, до 4 марта 2026 года.
В нем прописана невозможность предоставления льгот гражданам Украины, которые пересекают границу краткосрочно на основании разрешения в рамках малого пограничного движения, и расширяется перечень оснований для отмены разрешения на временное пребывание.
Также уточняются условия получения выплаты "800+", чтобы ее могли получать дети, которые окончили среднюю школу до 18 лет и продолжают обучение в высших учебных заведениях или на квалификационных профессиональных курсах.
- 12 августа Навроцкий призвал Сейм принять запрет красно-черного флага УПА.
