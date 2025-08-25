Президент Польщі ветував закон про допомогу українцям: готує поправки щодо "бандеризму"

Кароль Навроцький вважає, що українським біженцям надали більше привілеїв, ніж громадянам Польщі

Фото: prezydent.pl

Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу громадянам України, який, зокрема, передбачає продовження терміну законного перебування до березня 2026 року. Він вважає, що українським біженцям надається забагато привілеїв, повідомила пресслужба польського президента.

"Коли Росія напала на Україну, поляки відкрили свої серця і прийняли найбільшу кількість біженців серед усіх європейських країн. Ми також передали зброю, щоб якнайдалі від наших кордонів стримати наступ російських військ. Проте закон уряду Дональда Туска про допомогу громадянам України заходить надто далеко, надаючи українським біженцям у Польщі більше привілеїв, ніж громадянам нашої країни. Тому настав час впровадити принцип президента Кароля Навроцького: насамперед – Польща, насамперед – поляки", – йдеться в публікації у Facebook-акаунті Навроцького.

Польський президент хоче, щоб грошова допомога "Родина 800+" надавалася лише тим українцям, які працюють і сплачують податки в Польщі.

Тому він збирається внести власний законопроєкт з цією пропозицією.

Ці поправки, як стверджується, також заборонятимуть "пропаганду ідеології бандеризму".

Чинна версія закону "Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом" передбачає продовження тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до 4 березня 2026 року.

У ньому прописана неможливість надання пільг громадянам України, які перетинають кордон короткостроково на підставі дозволу у рамках малого прикордонного руху, та розширюється перелік підстав для скасування дозволу на тимчасове перебування.

Також уточнюються умови отримання виплати "800+", щоб її могли отримувати діти, які закінчили середню школу до 18 років і продовжують навчання у вищих навчальних закладах або на кваліфікаційних професійних курсах.