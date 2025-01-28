88% поляків підтримують посилення умов для виплати допомоги 800+ українцям
Близько 88% поляків підтримують пропозицію виплачувати грошову допомогу "Родина 800+" від ZUS лише тим українцям, які працюють і сплачують податки в Польщі, свідчить опитування дослідницької агенції IBRiS для газети Rzeczpospolita.
Респондентів запитували: "Як ви оцінюєте пропозицію, що з'явилася під час виборчої кампанії, прив'язати виплату 800+ українцям до їхнього працевлаштування та сплати податків у Польщі".
Переважна більшість респондентів, а саме 88%, висловили підтримку цій ідеї, причому незалежно від партійних уподобань. Лише 3% респондентів оцінюють цю ідею як погану.
Тему щодо виплати 800+ українцям порушив мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується у президенти від Громадянської коаліції. Партнери цієї партії по коаліції – Нова лівиця та Польща 2050 – проти.
Окремі політики, зокрема Бартош Марчук, колишній заступник міністра в уряді Права і справедливості, висловлюють застереження щодо того, що обмеження доступу українців до соціальних виплат може призвести до їх відтоку до Німеччини.
За даними Rzeczpospolita, близько 80% дорослих українців у Польщі працюють. У 2023 році тільки від внесків українців до ZUS (пенсійне страхування) надійшло близько 11 млрд злотих.
- За даними Євростату, у країнах ЄС перебувають понад 4,23 млн українців зі статусом тимчасового захисту. Найбільше їх у Німеччині (1,15 млн), Польщі (1,00 млн) та Чехії (0,39 млн).