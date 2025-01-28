88% поляків підтримують посилення умов для виплати допомоги 800+ українцям

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Близько 88% поляків підтримують пропозицію виплачувати грошову допомогу "Родина 800+" від ZUS лише тим українцям, які працюють і сплачують податки в Польщі, свідчить опитування дослідницької агенції IBRiS для газети Rzeczpospolita.

Респондентів запитували: "Як ви оцінюєте пропозицію, що з'явилася під час виборчої кампанії, прив'язати виплату 800+ українцям до їхнього працевлаштування та сплати податків у Польщі".

Переважна більшість респондентів, а саме 88%, висловили підтримку цій ідеї, причому незалежно від партійних уподобань. Лише 3% респондентів оцінюють цю ідею як погану.

Тему щодо виплати 800+ українцям порушив мер Варшави Рафал Тшасковський, який балотується у президенти від Громадянської коаліції. Партнери цієї партії по коаліції – Нова лівиця та Польща 2050 – проти.

Окремі політики, зокрема Бартош Марчук, колишній заступник міністра в уряді Права і справедливості, висловлюють застереження щодо того, що обмеження доступу українців до соціальних виплат може призвести до їх відтоку до Німеччини.

За даними Rzeczpospolita, близько 80% дорослих українців у Польщі працюють. У 2023 році тільки від внесків українців до ZUS (пенсійне страхування) надійшло близько 11 млрд злотих.

Довідка Допомога за програмою "Родина 800+" у розмірі 800 злотих (понад 8000 грн) надається на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу. Відповідно до закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України", батьки українських дітей, які проживають у Польщі, також мають право на цю допомогу. З 1 вересня Допомога за програмою "Родина 800+" у розмірі 800 злотих (понад 8000 грн) надається на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу. Відповідно до закону "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України", батьки українських дітей, які проживають у Польщі, також мають право на цю допомогу. З 1 вересня навчання дітей біженців з України в Польщі є обов'язковим . Якщо батьки не виконують цього обов'язку, вони ризикують бути позбавленими допомоги у розмірі понад 800 злотих.