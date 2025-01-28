88% поляков поддерживают ужесточение условий для выплаты помощи 800+ украинцам

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Около 88% поляков поддерживают предложение выплачивать денежную помощь "Семья 800+" от ZUS только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше, свидетельствует опрос исследовательского агентства IBRiS для газеты Rzeczpospolita.

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Респондентов спрашивали: "Как вы оцениваете появившееся во время избирательной кампании предложение привязать выплату 800+ украинцам к их трудоустройству и уплате налогов в Польше".

Подавляющее большинство респондентов, а именно 88%, выразили поддержку этой идее, причем независимо от партийных предпочтений. Только 3% респондентов оценивают эту идею как плохую.

Тему выплаты 800+ украинцам поднял мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты от Гражданской коалиции. Партнеры этой партии по коалиции – Новая левица и Польша 2050 – против.

Отдельные политики, в частности Бартош Марчук, бывший замминистра в правительстве Права и справедливости, предостерегают, что ограничение доступа украинцев к социальным выплатам может привести к их оттоку в Германию.

По данным Rzeczpospolita, около 80% взрослых украинцев работают в Польше. В 2023 году только от взносов украинцев в ZUS (пенсионное страхование) поступило около 11 млрд злотых.

Справка Помощь по программе "Семья 800+" в размере 800 злотых (свыше 8000 грн) предоставляется на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода. В соответствии с законом "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины" родители украинских детей, проживающих в Польше, также имеют право на эту помощь. С 1 сентября Помощь по программе "Семья 800+" в размере 800 злотых (свыше 8000 грн) предоставляется на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода. В соответствии с законом "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины" родители украинских детей, проживающих в Польше, также имеют право на эту помощь. С 1 сентября обучение детей беженцев из Украины в Польше обязательно . Если родители не выполняют эту обязанность, они рискуют быть лишенными помощи в размере более 800 злотых.