88% поляков поддерживают ужесточение условий для выплаты помощи 800+ украинцам
Около 88% поляков поддерживают предложение выплачивать денежную помощь "Семья 800+" от ZUS только тем украинцам, которые работают и платят налоги в Польше, свидетельствует опрос исследовательского агентства IBRiS для газеты Rzeczpospolita.
Респондентов спрашивали: "Как вы оцениваете появившееся во время избирательной кампании предложение привязать выплату 800+ украинцам к их трудоустройству и уплате налогов в Польше".
Подавляющее большинство респондентов, а именно 88%, выразили поддержку этой идее, причем независимо от партийных предпочтений. Только 3% респондентов оценивают эту идею как плохую.
Тему выплаты 800+ украинцам поднял мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который баллотируется в президенты от Гражданской коалиции. Партнеры этой партии по коалиции – Новая левица и Польша 2050 – против.
Отдельные политики, в частности Бартош Марчук, бывший замминистра в правительстве Права и справедливости, предостерегают, что ограничение доступа украинцев к социальным выплатам может привести к их оттоку в Германию.
По данным Rzeczpospolita, около 80% взрослых украинцев работают в Польше. В 2023 году только от взносов украинцев в ZUS (пенсионное страхование) поступило около 11 млрд злотых.
- По данным Евростата, в странах ЕС находятся более 4,23 млн украинцев со статусом временной защиты. Больше всего их в Германии (1,15 млн), Польше (1,00 млн) и Чехии (0,39 млн).