Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам в Польше

Срок легального пребывания украинских беженцев от войны в Польше продлили до 30 сентября 2025 года, а выплаты урезали

Президент Польши Анджей Дуда (фото – EPA)

Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам, которые вынуждены искать убежище от российской агрессии. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщила пресс-служба Канцелярии президента Польши.

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Изменения, в частности, продлевают срок действия временной защиты граждан Украины с 30 июня 2024 года по 30 сентября 2025 года. Это позволит украинцам и дальше получать доступ к медицинским услугам, семейным и социальным выплатам.

Теперь назначение и выплата пособия на воспитание ребенка в размере 800 злотых ("800 +"), а также пособия по программе "Хороший старт" (выплата в размере 300 злотых, которую раз в год получают родители школьников для приобретения школьных принадлежностей и подготовки к новому учебного года. – Ред.) будет зависеть от того, учится ли ребенок в польском учебном заведении.

Также определен максимальный 36-месячный период, в течение которого украинские ученики могут принимать участие в дополнительных бесплатных занятиях по польскому языку. Решение будет касаться учащихся, которые начали занятия в 2022/2023 и 2023/2024 учебных годах.

Новые правила о льготах для украинских детей, посещающих польскую школу или детский сад, вступят в силу с периода льгот, начинающегося с 1 июня 2025 года (800+), и с 2025/2026 учебного года ("Хороший старт"), уточняет Rzeczpospolita .

Для получения номера PESEL украинцы обязаны предъявить действительный проездной документ, а заявку на PESEL со статусом UKR нужно будет подавать "немедленно по прибытии" в Польшу.

Поправка также предусматривает, что с 1 июля финансирование поддержки для граждан Польши, принявших беженцев из Украины, находящихся в особо сложной ситуации, будет возможно только на основании договора с местными властями.

Закон предусматривает отмену единовременной социальной помощи в Польше для украинских беженцев в размере 300 злотых.

Дополнительно предполагается ввести конкретные основания аннулирования разрешения на временное проживание граждан Украины.

Согласно данным Евростата, на конец апреля 2022 года в Польше было зарегистрировано почти 954 000 украинцев со статусом временной защиты.