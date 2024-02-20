Великобритания закрыла одну из программ для украинских беженцев

Беженцы (Фото - Depositphotos.com)

С 19 февраля в Великобритании прекратилось действие одной из двух схем легального въезда для убегающих от войны украинцев – Программы помощи семьям из Украины (Ukraine Family Scheme). Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

Эта программа позволяла украинцам въезжать в Великобританию при условии, что здесь живут их родственники, и позволяла учиться, работать и получать помощь в течение следующих трех лет.

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После завершения действия программы ее участникам предлагают пойти на другую, спонсорскую программу Homes for Ukraine, в рамках которой британцы принимают у себя украинцев в обмен на государственную поддержку.

Срок действия первых виз, которые выдали украинцам, истекает в марте 2025-го – то есть до этого времени они должны найти альтернативный вариант легального пребывания в Великобритании.

Решение британского правительства закрыть Ukraine Family Scheme еще раньше критиковали некоторые британские юристы. Часть указывала, что в некоторых случаях другие схемы не работают – например, когда речь идет о стариках или людях с инвалидностью, и британские спонсоры не смогут о них заботиться.

По официальным данным, с марта 2022 года в Британию прибыли более 200 000 украинцев, которым выдали визы по упомянутым двум схемам.