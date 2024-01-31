Норвегія вдруге за два місяці обмежує допомогу українським біженцям

Більш ніж половина українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку в Норвегії

Фото: EPA

Уряд Норвегії вирішив обмежити фінансову допомогу переміщеним особам з України, щоб уникнути надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг. Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

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Рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції, адже більш ніж половина українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку в Норвегії.

"Ми повинні уникати ситуації, коли тиск на муніципалітети стане настільки сильним, що допомога Україні може бути оскаржена", – заявила міністерка юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мель.

Згідно з новими пропозиціями уряду:

→ українці більше не отримуватимуть виплати, якщо вирішать жити у приватному житлі замість центрів прийому біженців;

→ держава більше не буде покривати витрати на домашніх тварин для нових біженців. На практиці у новоприбулих не буде можливості жити з домашніми тваринами у центрах прийому біженців;

→ особам віком від 19 до 24 років потрібно прожити в Норвегії не менш ніж п'ять років, щоб претендувати на безкоштовні стоматологічні послуги;

→ для одержувачів одноразової допомоги посилять вимоги щодо терміну проживання – їм потрібно буде прожити в країні не менше ніж рік. Нині ця допомога становить 92 648 норвезьких крон (понад 8000 євро);

→ для отримання базових виплат і виплат з надання допомоги запровадять вимогу про триваліший період проживання в Норвегії.

Ці зміни запроваджуються на додаток до заходів, які уряд представив у грудні. Вони передбачають:

→ жорсткіші обмеження на можливість подорожувати туди й назад між Україною та Норвегією;

→ проживання чи транспорт більше не пропонуються українцям, які прибувають до іншого місця, крім Національного центру прибуття у муніципалітеті Роде;

→ посилення вимог щодо вивчення норвезької мови та працевлаштування.

Нині громадяни України, які отримали тимчасовий захист в Норвегії, отримують середньомісячні виплати у розмірі приблизно 650 євро на дорослого та від 250 до 350 євро на кожну дитину. У жовтні 2023 року уряд цієї країни запровадив одноразову виплату для українських біженців, які користуються захистом у Норвегії, для повернення в Україну. Вона становить 17 500 норвезьких крон (1500 євро) на норвезький банківський рахунок. Заяву на добровільне повернення та копії квитків слід подати за 16 тижнів до виїзду до України. В останні місяці 2023 року Норвегія прийняла на 50% більше українців, ніж Данія, Швеція та Фінляндія разом узяті, писало видання NRK. А порівняно з Данією норвезький рівень допомоги біженцям був приблизно вдвічі вищим.

У жовтні 2023 року стало відомо, що уряд Німеччини хоче прискорити працевлаштування українських біженців.

Перед цим влада Чехії посилила умови виплати допомоги українським біженцям задля економії коштів у бюджеті.