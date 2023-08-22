Чехія скоротила пільги для українських біженців більш ніж на третину

Влада Чехії посилила умови виплати допомоги українським біженцям задля економії коштів у бюджеті, пише Seznam Zprávy із посиланням на дані чеського уряду.

Прага скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину. Економія пов'язана із законом lex Ukrajina, який переглянув виплати біженцям і набув чинності в липні.

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У червні 2023 року Чехія витратила майже 71 млн євро на гуманітарну допомогу та гранти солідарності, а до липня ці витрати впали до 46 млн євро.

Міністр праці Маріан Юречка підтвердив, що зміна умов призвела до значного зменшення витрат. Він зауважив, що деякі переселенці вирішили залишити країну та повернутися до України, тоді як інші обрали можливість працювати в Чехії, забезпечуючи тим самим свої потреби.

Чехія, одна з країн Європи, активно приймає українських переселенців, які шукають притулку. За даними Чеського бюро зайнятості, у липні майже 110 тисяч тимчасових переселенців працювали на території країни. Актуальна кількість зареєстрованих українських переселенців з тимчасовим статусом складає 325 742 особи.

За даними на липень, особи, які проживають у зареєстрованих квартирах, отримують допомогу на житло в розмірі 125 євро щомісяця. Крім цього, переселенці отримують гуманітарну допомогу. Діти, студенти та люди похилого віку мають можливість отримувати більшу допомогу, яка становить приблизно 200 євро щомісяця, тоді як інші переселенці отримують близько 130 євро. Також надаються додаткові пільги для осіб з інвалідністю. За даними опитування від агентства STEM, 56% чеського населення підтримує присутність українських переселенців у країні.