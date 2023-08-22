Чехия сократила льготы для украинских беженцев более чем на треть

Власти Чехии ужесточили условия выплаты помощи украинским беженцам для экономии средств в бюджете, пишет Seznam Zprávy со ссылкой на данные чешского правительства.

Прага сократила расходы на украинских беженцев более чем на треть. Экономия связана с законом lex Ukrajina, который пересмотрел выплаты беженцам и вступил в силу в июле.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В июне 2023 года Чехия потратила почти 71 млн евро на гуманитарную помощь и гранты солидарности, а к июлю эти расходы упали до 46 млн евро.

Министр труда Мариан Юречко подтвердил, что изменение условий привело к значительному уменьшению затрат. Он отметил, что некоторые переселенцы решили покинуть страну и вернуться в Украину, в то время как другие выбрали возможность работать в Чехии, обеспечивая тем самым свои потребности.

Чехия, одна из стран Европы, активно принимает украинских переселенцев, которые ищут убежище. По данным Чешского бюро занятости, в июле около 110 тысяч временных переселенцев работали на территории страны. Актуальное количество зарегистрированных украинских переселенцев с временным статусом составляет 325 742 человека.

По данным на июль, лица, проживающие в зарегистрированных квартирах, получают пособие на жилье в размере 125 евро ежемесячно. Кроме этого, переселенцы получают гуманитарную помощь. Дети, студенты и пожилые люди имеют возможность получать большую помощь, которая составляет примерно 200 евро ежемесячно, тогда как другие переселенцы получают около 130 евро. Также предоставляются дополнительные льготы для лиц с инвалидностью. По данным опроса от агентства STEM, 56% чешского населения поддерживают присутствие украинских переселенцев в стране.