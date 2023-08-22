UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Чехия сократила льготы для украинских беженцев более чем на треть

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 13:33
Чехия сократила льготы для украинских беженцев более чем на треть - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Власти Чехии ужесточили условия выплаты помощи украинским беженцам для экономии средств в бюджете, пишет Seznam Zprávy со ссылкой на данные чешского правительства.

Прага сократила расходы на украинских беженцев более чем на треть. Экономия связана с законом lex Ukrajina, который пересмотрел выплаты беженцам и вступил в силу в июле.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В июне 2023 года Чехия потратила почти 71 млн евро на гуманитарную помощь и гранты солидарности, а к июлю эти расходы упали до 46 млн евро.

Министр труда Мариан Юречко подтвердил, что изменение условий привело к значительному уменьшению затрат. Он отметил, что некоторые переселенцы решили покинуть страну и вернуться в Украину, в то время как другие выбрали возможность работать в Чехии, обеспечивая тем самым свои потребности.

Чехия, одна из стран Европы, активно принимает украинских переселенцев, которые ищут убежище. По данным Чешского бюро занятости, в июле около 110 тысяч временных переселенцев работали на территории страны. Актуальное количество зарегистрированных украинских переселенцев с временным статусом составляет 325 742 человека.

По данным на июль, лица, проживающие в зарегистрированных квартирах, получают пособие на жилье в размере 125 евро ежемесячно. Кроме этого, переселенцы получают гуманитарную помощь. Дети, студенты и пожилые люди имеют возможность получать большую помощь, которая составляет примерно 200 евро ежемесячно, тогда как другие переселенцы получают около 130 евро. Также предоставляются дополнительные льготы для лиц с инвалидностью. По данным опроса от агентства STEM, 56% чешского населения поддерживают присутствие украинских переселенцев в стране.

Наталия Софиенко
чехияукраинские беженцы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 