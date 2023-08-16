Чехия заморозила более 14 млрд грн российских активов

Чехия заморозила российских активов на сумму превышающую 14 миллиардов гривень. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Украине Радек Матула во время встречи с главой Национального агентства Украины по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА) Еленой Думой.

"Чешскими правоохранительными органами проводится активная работа по мониторингу информации о гражданах РФ, которые подпадают под санкции. В целом Чешская Республика на сегодня заморозила активов на более 14 млрд грн", — заявил Матула.

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Также во время встречи стороны обсудили планы и перспективы сотрудничества в будущем, в том числе, по налаживанию нового уровня взаимодействия между агентством и аналогичными ведомствами Чехии в сфере выявления, розыска и управления активами.