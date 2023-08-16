Чехия заморозила более 14 млрд грн российских активов
Чехия заморозила российских активов на сумму превышающую 14 миллиардов гривень. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Украине Радек Матула во время встречи с главой Национального агентства Украины по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА) Еленой Думой.
"Чешскими правоохранительными органами проводится активная работа по мониторингу информации о гражданах РФ, которые подпадают под санкции. В целом Чешская Республика на сегодня заморозила активов на более 14 млрд грн", — заявил Матула.
Также во время встречи стороны обсудили планы и перспективы сотрудничества в будущем, в том числе, по налаживанию нового уровня взаимодействия между агентством и аналогичными ведомствами Чехии в сфере выявления, розыска и управления активами.
- Украина совместно с партнерами работает над инициативой возможности конфискации российских активов, находящихся в замороженном состоянии, включая государственные активы, в странах-союзниках. Вырученные средства планируется направить на восстановление Украины. Сейчас речь идет об около 500 миллионах долларов.
- Министры юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере и Эстонии Калли Ланет договорились сотрудничать в вопросах конфискации имущества в поддержку Украины.
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