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Чехия заморозила более 14 млрд грн российских активов

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2023, 10:59
Чехия заморозила более 14 млрд грн российских активов - Фото
Чехия (Фото-unsplash.com)

Чехия заморозила российских активов на сумму превышающую 14 миллиардов гривень. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в Украине Радек Матула во время встречи с главой Национального агентства Украины по вопросам розыска и менеджмента активов (АРМА) Еленой Думой.

"Чешскими правоохранительными органами проводится активная работа по мониторингу информации о гражданах РФ, которые подпадают под санкции. В целом Чешская Республика на сегодня заморозила активов на более 14 млрд грн", — заявил Матула.

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Также во время встречи стороны обсудили планы и перспективы сотрудничества в будущем, в том числе, по налаживанию нового уровня взаимодействия между агентством и аналогичными ведомствами Чехии в сфере выявления, розыска и управления активами.

  • Украина совместно с партнерами работает над инициативой возможности конфискации российских активов, находящихся в замороженном состоянии, включая государственные активы, в странах-союзниках. Вырученные средства планируется направить на восстановление Украины. Сейчас речь идет об около 500 миллионах долларов.
  • Министры юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере и Эстонии Калли Ланет договорились сотрудничать в вопросах конфискации имущества в поддержку Украины. 
Наталия Софиенко
чехияконфискацияроссийские активы
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