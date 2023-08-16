Чехія заморозила понад 14 млрд грн російських активів

Чехія заморозила російських активів на суму понад 14 мільярдів гривень. Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула під час зустрічі із головою Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) Оленою Думою.

"Чеськими правоохоронними органами проводиться активна робота з моніторингу інформації про громадян РФ, які підпадають під санкції. Загалом Чеська Республіка на сьогодні заморозила активів на понад 14 млрд грн", – заявив Матула.

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Також під час зустрічі сторони обговорили плани та перспективи співпраці у майбутньому, зокрема щодо налагодження нового рівня взаємодії між агентством та аналогічними відомствами Чехії у сфері виявлення, розшуку та управління активами.