Чехія заморозила понад 14 млрд грн російських активів
16.08.2023, 10:59
Чехія (Фото-unsplash.com)
Чехія заморозила російських активів на суму понад 14 мільярдів гривень. Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол Чеської Республіки в Україні Радек Матула під час зустрічі із головою Національного агентства України з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА) Оленою Думою.
"Чеськими правоохоронними органами проводиться активна робота з моніторингу інформації про громадян РФ, які підпадають під санкції. Загалом Чеська Республіка на сьогодні заморозила активів на понад 14 млрд грн", – заявив Матула.
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Також під час зустрічі сторони обговорили плани та перспективи співпраці у майбутньому, зокрема щодо налагодження нового рівня взаємодії між агентством та аналогічними відомствами Чехії у сфері виявлення, розшуку та управління активами.
- Україна спільно з партнерами працює над ініціативою можливості конфіскації російських активів у замороженому стані, включно з державними активами у країнах-союзниках. Одержані кошти планується спрямувати на відновлення України. Зараз йдеться про близько 500 мільйонів доларів.
- Міністри юстиції Латвії Інесе Лібіня-Егнере та Естонії Каллі Ланет домовилися співпрацювати у питаннях конфіскації майна на підтримку України.
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