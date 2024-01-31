Норвегия второй раз за два месяца ограничивает помощь украинским беженцам

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Правительство Норвегии решило ограничить финансовую помощь перемещенным лицам из Украины, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на муниципалитеты и сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот. Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

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Решение объясняют необходимостью контролировать уровень миграции, ведь более половины украинских беженцев, прибывающих в страны Северной Европы, ищут убежища в Норвегии.

"Мы должны избегать ситуации, когда давление на муниципалитеты станет настолько сильным, что помощь Украине может быть оспорена", – заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель.

Согласно новым предложениям правительства:

→ украинцы не будут больше получать выплаты, если решат жить в частном жилье вместо центров приема беженцев;

→ государство больше не будет покрывать расходы на домашних животных для новых беженцев. На практике у вновь прибывших не будет возможности жить с домашними животными в центрах приема беженцев;

→ лицам в возрасте от 19 до 24 лет нужно прожить в Норвегии не менее пяти лет, чтобы претендовать на бесплатные стоматологические услуги;

→ для получателей единовременной помощи усилят требования по сроку проживания – им нужно будет прожить в стране не менее года. В настоящее время эта помощь составляет 92 648 норвежских крон (более 8000 евро);

→ для получения базовых выплат и выплат по оказанию помощи введут условие о более длительном проживании в Норвегии.

Эти изменения вводятся в дополнение к мерам, которые правительство представило в декабре. Они предполагают:

→ более жесткие ограничения на возможность путешествовать туда и обратно между Украиной и Норвегией;

→ проживание или транспорт больше не предлагаются украинцам, прибывающим в другое место, кроме Национального центра прибытия в муниципалитете Роде;

→ ужесточение требований по изучению норвежского языка и трудоустройства.

В настоящее время граждане Украины, получившие временную защиту в Норвегии, получают среднемесячные выплаты в размере около 650 евро на взрослого и от 250 до 350 евро на каждого ребенка.

В октябре 2023 года правительство этой страны ввело единовременную выплату для украинских беженцев, пользующихся защитой в Норвегии, для возвращения в Украину. Она составляет 17 500 норвежских крон (1500 евро) на норвежский банковский счет. Заявление на добровольное возвращение и копии билетов следует подать за 16 недель до выезда в Украину.

В последние месяцы 2023 года Норвегия приняла на 50% больше украинцев, чем Дания, Швеция и Финляндия вместе взятые, писало издание NRK. А по сравнению с Данией норвежский уровень помощи беженцам был примерно вдвое выше.