Ирландия сократит соцвыплаты беженцам из Украины. Это ударит по каждому третьему

Сокращение соцвыплат в Ирландии ударит по каждому третьему беженцу из Украины

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Ирландия решила пересмотреть политику выплат для украинских беженцев. Согласно заявлению на сайте правительства, искатели убежища должны получать одинаковый уровень выплат вне зависимости от того, когда они прибыли в Ирландию. Изменения должны вступить в силу через три месяца.

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Таким образом, правительство решило снизить выплату с 220 евро до 38,80 евро после идентичного сокращения для новых украинских беженцев. Власти Ирландии признали, что результатом снижения выплат стало замедление количества украинцев, ищущих убежища в Ирландии.

Первоначально предполагалось, что изменения не будут касаться тех 70 000 украинцев, которые уже проживают в предоставленном государством жилье. Уже с осени новоприбывших начали селить в палатках.

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По словам министра финансов Майкла МакГрата, урезание выплат ударит по каждому третьему из 86 000 украинских искателей убежища в Ирландии, пишет Reuters.

"По нашим оценкам, примерно 86 000 из приехавших сюда из Украины 107 000 остаются в Ирландии, и это сокращение повлияет примерно на 27 000", – сказал МакГрат в интервью национальному вещателю RTE.

Чуть менее 47 000 украинских беженцев проживают в финансированном государстве жилье, где им предоставляется питание и другие услуги. Сюда входит и часть из 19 000 украинцев, работающих и не получающих социальных выплат.

Ирландия имеет один из самых высоких показателей количества украинских беженцев по отношению к собственному населению, которое составляет 5,3 млн человек. Сокращение социальных выплат повлекло за собой волну критики со стороны организаций, поддерживающих беженцев.

Жилье для беженцев и растущее количество искателей убежища в последнее время стали политической проблемой в Ирландии, которая годами борется с острой нехваткой жилья.

С 19 февраля в Великобритании прекратилось действие одной из двух схем легального въезда для убегающих от войны украинцев.

Правительство Норвегии решило ограничить финансовую помощь перемещенным лицам из Украины во избежание чрезмерной нагрузки на муниципалитеты и сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот.