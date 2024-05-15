Ирландия сократит соцвыплаты беженцам из Украины. Это ударит по каждому третьему
Ирландия решила пересмотреть политику выплат для украинских беженцев. Согласно заявлению на сайте правительства, искатели убежища должны получать одинаковый уровень выплат вне зависимости от того, когда они прибыли в Ирландию. Изменения должны вступить в силу через три месяца.
Таким образом, правительство решило снизить выплату с 220 евро до 38,80 евро после идентичного сокращения для новых украинских беженцев. Власти Ирландии признали, что результатом снижения выплат стало замедление количества украинцев, ищущих убежища в Ирландии.
Первоначально предполагалось, что изменения не будут касаться тех 70 000 украинцев, которые уже проживают в предоставленном государством жилье. Уже с осени новоприбывших начали селить в палатках.
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По словам министра финансов Майкла МакГрата, урезание выплат ударит по каждому третьему из 86 000 украинских искателей убежища в Ирландии, пишет Reuters.
"По нашим оценкам, примерно 86 000 из приехавших сюда из Украины 107 000 остаются в Ирландии, и это сокращение повлияет примерно на 27 000", – сказал МакГрат в интервью национальному вещателю RTE.
Чуть менее 47 000 украинских беженцев проживают в финансированном государстве жилье, где им предоставляется питание и другие услуги. Сюда входит и часть из 19 000 украинцев, работающих и не получающих социальных выплат.
Ирландия имеет один из самых высоких показателей количества украинских беженцев по отношению к собственному населению, которое составляет 5,3 млн человек. Сокращение социальных выплат повлекло за собой волну критики со стороны организаций, поддерживающих беженцев.
Жилье для беженцев и растущее количество искателей убежища в последнее время стали политической проблемой в Ирландии, которая годами борется с острой нехваткой жилья.
- С 19 февраля в Великобритании прекратилось действие одной из двух схем легального въезда для убегающих от войны украинцев.
- Правительство Норвегии решило ограничить финансовую помощь перемещенным лицам из Украины во избежание чрезмерной нагрузки на муниципалитеты и сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот.
- 30 апреля 2024 года правительство Польши одобрило законопроект о помощи украинским беженцам. Он предусматривает, в частности, отмену единовременной соцвыплаты в размере 300 злотых, а также компенсации полякам, предоставлявшим проживание и питание украинцам.