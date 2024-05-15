Ірландія скоротить соцвиплати біженцям з України. Це вдарить по кожному третьому

Скорочення соцвиплат в Ірландії вдарить по кожному третьому біженцю з України

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Ірландія вирішила переглянути політику виплат для українських біженців. Згідно із заявою на сайті уряду, шукачі прихистку повинні отримувати однаковий рівень виплат незалежно від того, коли вони прибули до Ірландії. Зміни мають набути чинності через три місяці.

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Таким чином, уряд вирішив знизити виплату з 220 євро до 38,80 євро після ідентичного скорочення для нових українських біженців. Влада Ірландії визнала, що результатом зниження виплат стало зменшення кількості українців, які шукають притулку в Ірландії.

Спочатку передбачалося, що зміни не стосуватимуться тих 70 000 українців, які вже мешкають у наданому державою житлі. Вже з осені новоприбулих почали селити в наметах.

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За словами міністра фінансів Майкла МакГрата, урізання виплат ударить по кожному третьому із 86 000 українських шукачів притулку в Ірландії, пише Reuters.

"За нашими оцінками, приблизно 86 000 з тих 107 000, які приїхали сюди з України, залишаються в Ірландії, і це скорочення вплине приблизно на 27 000", – сказав МакГрат в інтерв'ю національному мовнику RTE.

Трохи менш як 47 000 українських біженців проживають у фінансованому державою житлі, де їм надається харчування й інші послуги. Сюди входить і частина із 19 000 українців, які працюють і не отримують соціальних виплат.

Ірландія має один з найвищих показників кількості українських біженців щодо власного населення, яке становить 5,3 млн осіб. Скорочення соціальних виплат спричинило хвилю критики з боку організацій, які підтримують біженців.

Житло для біженців і чимраз більша кількість шукачів притулку останнім часом стали політичною проблемою в Ірландії, яка роками бореться з гострою нестачею житла.

Із 19 лютого у Великій Британії припинилася дія однієї з двох схем легального в’їзду для українців, які тікають від війни.

Уряд Норвегії вирішив обмежити фінансову допомогу переміщеним особам з України, щоб уникнути надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг.