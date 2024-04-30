Уряд Польщі схвалив законопроєкт про допомогу українським біженцям – що змінилося

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш. Фото - EPA

Уряд Польщі у вівтрок, 30 квітня, ухвалив проєкт змін до закону про допомогу громадянам України. Він передбачає, зокрема, прив’язування соціальних виплат до навчання українських дітей у польських школах, повідомило польське видання Money.

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Законопроєкт передбачає, що перебування громадян України, яким присвоєно номер PESEL UKR, буде законним до 30 вересня 2025 року.

Новий закон вносить зміни до чинних нормативно-правових актів, особливо у сфері освіти.

"Ми змінюємо систему і робимо її більш прозорою. Ми підтримуватимемо громадян України, які мусили утікати від війни до Польщі, але очікуємо чітких і зрозумілих правил, які є в новому законі, який ми сьогодні ухвалили", – прокоментував рішення уряду віцепрем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Законопроєкт передбачає також скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українських біженців у розмірі 300 злотих і грошової компенсації для власників приватного житла, які надавали проживання та харчування українцям, які втекли до Польщі від війни.

Урядовий законопроєкт має ще бути затверджений в обох палатах польського парламенту і підписаний президентом. Він має набути чинності 1 липня цього року.

Згідно з даними Євростату, на кінець червня 2023 року в Польщі було зареєстровано приблизно 975 000 українців.