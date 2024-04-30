Правительство Польши одобрило законопроект о помощи украинским беженцам – что изменилось

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш. Фото - EPA

Правительство Польши во вторник, 30 апреля, приняло проект изменений в закон о помощи гражданам Украины. Он предусматривает, в частности, привязывание социальных выплат к обучению украинских детей в польских школах, сообщило польское издание Money.

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Законопроект предусматривает, что пребывание граждан Украины, которым присвоен номер PESEL UKR, будет законным до 30 сентября 2025 года.

Новый закон вносит изменения в действующие нормативно-правовые акты, особенно в сфере образования.

"Мы меняем систему и делаем ее более прозрачной. Мы будем поддерживать граждан Украины, которые были вынуждены бежать от войны в Польшу, но ожидаем четких и понятных правил, которые есть в новом законе, принятом нами сегодня", – прокомментировал решение правительства вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.

Законопроект предусматривает также отмену единовременной социальной помощи в Польше для украинских беженцев в размере 300 злотых и денежной компенсации для владельцев частного жилья, которые предоставляли проживание и питание бежавшим в Польшу от войны украинцам.

Правительственный законопроект должен быть утвержден в обеих палатах польского парламента и подписан президентом. Он должен вступить в силу 1 июля этого года.

Согласно данным Евростата, на конец июня 2023 года в Польше было зарегистрировано около 975 000 украинцев.