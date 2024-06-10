Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям у Польщі

Термін легального перебування українських біженців від війни в Польщі продовжили до 30 вересня 2025 року, а виплати урізали

Президент Польщі Анджей Дуда (фото - EPA)

Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям, що змушені шукати прихистку від російської агресії. Про це в понеділок, 10 червня, повідомила пресслужба Канцелярії президента Польщі.

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Зміни, зокрема, продовжують строк дії тимчасового захисту громадян України з 30 червня 2024 року до 30 вересня 2025 року. Це дасть змогу українцям надалі отримувати доступ до медичних послуг, сімейних та соціальних виплат.

Відтепер призначення та виплата допомоги на виховання дитини у розмірі 800 злотих ("800 +"), а також допомоги за програмою "Добрий старт" (виплата у розмірі 300 злотих, яку раз на рік отримують батьки школярів для придбання шкільного приладдя та підготовки до нового навчального року. – Ред.) залежатиме від того, чи навчається дитина у польському закладі освіти.

Також визначено максимальний 36-місячний період, протягом якого українські учні можуть брати участь у додаткових безплатних заняттях з польської мови. Рішення стосуватиметься учнів, які почали заняття у 2022/2023 та 2023/2024 навчальних роках.

Нові правила про пільги для українських дітей, які відвідують польську школу чи дитячий садок, набудуть чинності з періоду пільг, що починається з 1 червня 2025 року (800+), та з 2025/2026 навчального року ("Добрий старт"), уточнює Rzeczpospolita.

Для отримання номера PESEL українці зобов’язані пред'явити дійсний проїзний документ, а заявку на PESEL зі статусом UKR треба буде подавати "негайно після прибуття" до Польщі.

Поправка також передбачає, що з 1 липня фінансування підтримки для громадян Польщі, які прийняли біженців з України, що перебувають в особливо складній ситуації, буде можливим лише на підставі договору з місцевою владою.

Закон передбачає скасування одноразової соціальної допомоги в Польщі для українських біженців у розмірі 300 злотих.

Додатково передбачається запровадити конкретні підстави для анулювання дозволу на тимчасове проживання громадян України.

Згідно з даними Євростату, на кінець квітня 2022 року в Польщі було зареєстровано майже 954 000 українців зі статусом тимчасового захисту.