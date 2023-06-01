Инфляция в еврозоне опустилась до довоенного уровня
Темпы инфляции в еврозоне, по предварительным данным, в мае замедлились до 6,1% в годовом выражении. Это самый низкий показатель с февраля 2022 года, то есть с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, сообщается на сайте Евростата.
Самая высокая инфляция – в Словакии (12,3%) и странах Балтии: Литва – 12,3%, Эстония – 11,2%, Латвия – 10,7%.
Люксембург, Бельгия и Испания имеют самую низкую инфляцию (от 2,0% до 2,9%), но цены в этих странах – одни из самых высоких в еврозоне.
Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, пищевых продуктов и алкоголя (так называемый индекс CPI Core, отслеживающий Европейский центральный банк), в мае повысились на 5,3% в годовом выражении, тогда как в апреле было 5,6%.
Хотя инфляция в еврозоне замедляется, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард все равно считает ее слишком высокой.
"На сегодняшний день инфляция слишком высока и будет оставаться слишком долго. Мы полны решимости своевременно снизить ее до нашего среднесрочного целевого уровня 2%", – цитирует Лагард агентство Reuters.
"Именно поэтому мы повышали ставки самыми быстрыми темпами в истории – и четко дали понять, что мы должны пройти путь до ограничительного уровня процентных ставок", – добавила глава регулятора.
- В мае стало известно, что инфляция в США впервые за два года стала ниже 5%.
- Инфляция в Украине также замедляется быстрее прогнозов, в апреле она составила 17,9%.
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