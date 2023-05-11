В Украине замедлился рост цен на продукты, товары и услуги: в НБУ объяснили причины

Рост цен в Украине продолжает замедляться благодаря существенному предложению продовольствия, достаточным запасам горючего, улучшению инфляционных и курсовых ожиданий. Об этом говорится в комментарии Национального банка по уровню инфляции в апреле.

Как сообщил Госстат, в апреле 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (г/г) замедлилась – до 17,9% с 21,3% в марте.

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Фактические темпы роста цен были несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2023 года, отмечают в НБУ.

Подорожание обработанных продовольственных товаров существенно замедлилось (до 19,2% г/г). Это объясняется снижением темпов роста расходов на сырье и горючее, восстановлением производственных и логистических цепей и стабильной ситуации в энергетике.

Темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 26,2% г/г.

Медленнее росли цены на молоко благодаря достаточному предложению в условиях слабого спроса и из-за неопределенности вокруг возможных ограничений транзита и экспорта.

Цены на крупу и муку снизились в годовом измерении, а на сахар – замедлили рост благодаря остаткам урожая прошлого года.

Снижение импортных цен и благоприятная ситуация на валютном рынке обусловили стремительное замедление подорожания цитрусовых и бананов.

Притормозил рост цен на тепличные и импортные овощи, преимущественно за счет расширения предложения. В то же время более высокими темпами дорожали овощи борщевого набора: капуста – из-за межсезонья и поставок ранних сортов, а лук и морковь – вследствие исчерпания запасов прошлого года.

Сезонное увеличение предложения от домохозяйств привело к существенному снижению цен на яйца в конце апреля. Но годовые темпы роста цен на яйца ускорились, отражая низкую базу сравнения в прошлом году.

Более высокие темпы подорожания мяса могут объясняться ограниченными возможностями производства и слабым импортом на фоне повышения мировых цен.

Повышение административно регулируемых цен замедлилось до 10,9% г/г. Табачные изделия дорожали медленнее, вероятно, под давлением со стороны нелегальной продукции. Стремительное замедление роста цен на алкогольные напитки обусловлено эффектами базы сравнения в прошлом году. Рост цен на транспортные услуги замедлился благодаря стабилизации цен на топливо.

Продолжалось уменьшение темпов подорожания горючего – до 24,2% г/г.

Рост цен на непродовольственные товары также существенно замедлился (15,5% г/г). Улучшение курсовых ожиданий способствовало более медленному росту цен на товары личного ухода, одежду и обувь, электронику, фармацевтические товары, мебель, бытовую технику, товары для дома, автомобили.

Темпы роста стоимости услуг почти не изменились (15,2% г/г). При этом замедлялся рост цен на услуги общепита. Из-за более слабого спроса медленнее росла стоимость аренды, услуг по ремонту и содержанию жилья, химчистке, обслуживанию автомобилей.

17 марта 2023 года в НБУ назвали причины замедления инфляции на протяжении двух месяцев.

27 апреля НБУ сохранил ставку на уровне 25%: инфляция снижается, а экономика возвращается к росту.

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