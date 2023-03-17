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Инфляция в Украине снижается второй месяц подряд: в НБУ назвали причины

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17.03.2023, 12:27
Инфляция в Украине снижается второй месяц подряд: в НБУ назвали причины - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В феврале 2023 года продолжалось замедление потребительской инфляции в годовом исчислении – до 24,9% с 26,0% в январе. Фактические темпы роста цен были ниже прогноза Нацбанка, информирует пресс-служба НБУ.

Фактические темпы роста цен были ниже прогноза вследствие большего, чем предполагалось, предложения продовольствия и горючего, а также лучшей ситуации в энергетике. Инфляцию также сдерживало улучшение инфляционных ожиданий и благоприятная ситуация в наличном сегменте валютного рынка, отметили в НБУ.

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"Эти факторы нивелировали эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных, в частности, с целью обеспечения непрерывной деятельности в условиях отключений электроэнергии", – говорится в обзоре.

Так, более низкими темпами росли цены на хлеб и мучные изделия, безалкогольные напитки, а также консервы. Учитывая лучшую ситуацию в энергетике и снижение экспортных цен, медленнее росла стоимость молочных продуктов, а также подсолнечного масла. Укрепление гривни в наличном сегменте валютного рынка замедлило удорожание импортных продуктов.

Медленнее росли цены на отдельные товары личного ухода, электронику, фармацевтические товары, мебель и автомобили. Ускорилось подорожание товаров для дома, одежды и обуви, что отражало увеличение расходов бизнеса в предыдущие месяцы для обеспечения энергетической автономности, отмечают в НБУ.

Темпы роста стоимости услуг также почти не изменились (15,6% г/г). Туристические услуги, услуги общепита, гостиниц, кинотеатров дорожали медленнее, что может объясняться как более слабым спросом, так и улучшением ситуации с энергоснабжением. В свою очередь, более высокими темпами росла стоимость медицинских, страховых, ветеринарных, телекоммуникационных услуг – под влиянием увеличения расходов. Ускорилось и подорожание услуг электриков и сантехников, учитывая сохранение высокого спроса из-за последствий отключений электроэнергии, говорится в обзоре.

Темпы роста цен на сырые продукты питания уменьшились до 38,0% г/г. Более низкими темпами дорожали мука и крупы, учитывая лучшие, чем ожидалось, урожаи. Замедлился рост цен на мясо из-за снижения цен на корма и слабый спрос. Более низкие импортные цены сдерживали удорожание цитрусовых. Деоккупация части Херсонской области в прошлом году и дальнейшее налаживание поставок в регион также сдерживали рост стоимости сырых продуктов питания.

В то же время из-за сокращения предложения в результате низкого урожая более высокими темпами росли цены на овощи, в частности на лук, морковь и тепличные овощи. Последние дорожали еще и учитывая рост расходов бизнеса в предыдущие месяцы из-за дефицита электроэнергии, а также вследствие землетрясения в Турции. Кроме того, ускорилось удорожание яиц.

Повышение административно регулируемых цен замедлилось до 14,4% г/г. Медленнее дорожали алкогольные напитки под влиянием более слабого спроса и достаточного импортного предложения. Притормозил и рост цен на транспортные услуги благодаря стабилизации цен на топливо. Мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги населению также сдерживал административную инфляцию. В связи с плановым повышением акцизов подорожание табачных изделий ожидаемо ускорилось.

Значительно снизились темпы подорожания горючего – до 42,0% г/г.

"Это прежде всего объясняется снижением мировых цен на нефть в годовом измерении. Весомое влияние также оказали уменьшение дефицита электроэнергии и спроса на топливо, в том числе благодаря теплой погоде, накопленным гражданами и бизнесом запасам", – отмечают в НБУ.

Наталія Софієнко
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НБУ инфляция
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