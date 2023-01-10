Инфляция в Украине ускорилась до 26,6% за 2022 год — Госстат

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем составила 0,7%, за 2022 год в целом – 26,6%. Об этом сообщает государственная служба статистики.

Базовая инфляция в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, за год в целом – 22,6%.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%. На 2,5–0,9% подорожало масло, молоко и молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы. На 2,7–0,1% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, сахар, мясо птицы, сало, свинина, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,7%.

Одежда и обувь подешевели на 2,6%, в том числе одежда – на 3,0%, обувь – на 2,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,9% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг на 1,3% и фармацевтической продукции – на 1%.

Цены на транспорт выросли на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,1%.

В октябре 2022 года инфляция на потребительском рынке ускорилась до 26,6%.

18 декабря НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25% на фоне замедления инфляции.

Читайте также: НБУ дал оценку состоянию экономики: пять ключевых выводов.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Бриль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.