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Инфляция в Украине ускорилась до 26,6% за 2022 год — Госстат

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 15:59
Инфляция в Украине ускорилась до 26,6% за 2022 год — Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция на потребительском рынке в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем составила 0,7%, за 2022 год в целом – 26,6%. Об этом сообщает государственная служба статистики.   

Базовая инфляция в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, за год в целом – 22,6%. 

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На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,7%. На 2,5–0,9% подорожало масло, молоко и молочные продукты, хлеб, фрукты, овощи, безалкогольные напитки, рыба и продукты из рыбы. На 2,7–0,1% подешевели продукты переработки зерновых, яйца, сахар, мясо птицы, сало, свинина, рис. 

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,7%. 

Одежда и обувь подешевели на 2,6%, в том числе одежда – на 3,0%, обувь – на 2,4%. 

Рост цен в сфере здравоохранения на 0,9% произошел в первую очередь за счет удорожания амбулаторных услуг на 1,3% и фармацевтической продукции – на 1%. 

Цены на транспорт выросли на 1,6% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 3,1%. 

Инфляция в Украине ускорилась до 26,6% за 2022 год — Госстат

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Роман Бриль
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инфляция Госстат потребительские цены
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