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НБУ дал оценку состоянию экономики: пять ключевых выводов

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 12:32
НБУ дал оценку состоянию экономики: пять ключевых выводов - Фото
Фото: depositphotos.com

Национальный банк опубликовал пять ключевых выводов из свежего макроэкономического и монетарного обзора НБУ, характеризующих текущее состояние украинской экономики. 

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1. Инфляция ускорялась, однако для страны в условиях войны ее уровень умеренный. По оценкам НБУ, потребительская инфляция в Украине в декабре ускорилась, но была ниже октябрьского прогноза НБУ. 

Удерживали инфляцию: расширение предложения продуктов питания, освобождение оккупированных территорий, слабый потребительский спрос, укрепление наличного курса гривни и стабилизация инфляционных ожиданий, а также неизменные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. 

2. Предприятия адаптируются к отключениям света, однако их расходы выросли, а производство сократилось.   

В декабре 2022 года дефицит электроэнергии наиболее ограничивал экономическую деятельность. Большинство предприятий сократили производство, хотя часть смогла стабилизировать работу. Бизнес покупает генераторы, меняет график работы – делает все, чтобы продолжить работу в таких условиях. Это ощутимо увеличивает производственные затраты. 

3. Ситуация на рынке труда остается сложной. Обстрелы и длительные отключения электроэнергии снизили спрос на рабочую силу. Эти же факторы и предпраздничные поездки усилили интенсивность пересечения границы в конце года. Так, в последнюю неделю 2022 года количество въездов и выездов было самым высоким, начиная с октября. 

4. Помощь от международных партнеров обеспечила поддержку государственного бюджета и резервов Украины. С начала полномасштабного вторжения и к концу 2022 года международная финансовая помощь превысила $31 млрд. Благодаря стабильному поступлению средств от партнеров международные резервы выросли до почти $28 млрд к концу ноября и продолжили расти в декабре. 

 5. Гривневые ставки продолжают расти. Ставки по гривневым депозитам и дальше росли, реагируя на удержание учетной ставки на уровне 25%, начиная с июня. Для снижения чрезмерного уровня ликвидности банков и стимулирования срочных привлечений НБУ повысил требования к их обязательным резервам. Это решение будет способствовать увеличению привлекательности гривневых сбережений.  

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Роман Бриль
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нацбанк инфляция состояние экономики экономика Украины
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