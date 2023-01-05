Экономика Украины за время войны сократилась на 30,4%

Падение ВВП Украины по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% [±2%], что является лучшим показателем, чем предполагалось по предварительным прогнозам, сообщает пресс-служба министерства.

"В течение 2022 года экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, ущерб и повреждения, которые ей нанесла РФ", – заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

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Она добавила, что успехи сил обороны Украины на поле боя, слаженная работа правительства и бизнеса, несгибаемый дух населения, скорость восстановления разрушенных объектов критической инфраструктуры отечественными службами, а также системная финансовая поддержка со стороны международных партнеров позволили удержать экономический фронт и продолжать движение в направлении победы.

В октябре логистические проблемы и разрушение инфраструктуры усугубили настроения бизнеса – НБУ.

В ноябре бизнес усугубил ожидания после террористических атак России на инфраструктуру.

Наталія Софієнко

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