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Инфляция ускорилась до 26,6%. Что подорожало в октябре

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 16:18
Инфляция ускорилась до 26,6%. Что подорожало в октябре - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция на потребительском рынке ускорилась до 26,6% в октябре, по сравнению с октябрем 2021 года. По сравнению с сентябрем 2022 года инфляция составила 2,5%, с начала года – 24,8%, сообщает Госстат.  

Базовая инфляция в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2022 года составила 1,9%, с начала года – 20,1%. 

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На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%. Больше всего (на 60,5%) подорожали яйца. На 11,3-2,3% выросли цены на сало, овощи, фрукты, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло, молоко. В то же время, на 4,8% подешевели продукты переработки зерновых.  

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%, в том числе на табачные изделия – на 1%, алкогольные напитки – на 0,8%.  

Одежда и обувь подорожали на 1,9%, в том числе обувь – на 2,1%, одежда – на 1,7%.  

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,2% произошел в первую очередь за счет удорожания услуг больниц на 1,8% и амбулаторных услуг – на 1,6%.  

Цены на транспорт выросли на 0,8% в основном из-за подорожания транспортных средств на 1,5%. В то же время, на 5,1% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте. 

Инфляция ускорилась до 26,6%. Что подорожало в октябре

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Роман Бриль
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инфляция Госстат потребительские цены
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