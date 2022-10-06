В Украине ускорилась инфляция: Нацбанк назвал причины

В Украине ускоряется потребительская инфляция, рост цен в годовом исчислении ускорился до 24,4% в сентябре с 23,8% в августе. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (октябрь 2022 года).

Основными факторами остаются последствия военных действий и российской оккупации, а также эффекты перенесения от коррекции курса гривны, отмечают в НБУ.

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Ускорение инфляции также обусловило повышение официального курса доллара по отношению к гривне (на 25% в июле), а также ограниченные поставки новых партий товаров, значительные логистические издержки бизнеса, исчерпание запасов и ухудшение девальвационных ожиданий.

"Быстрее дорожали и отдельные продукты питания на фоне роста затрат на их производство и поставки (большинство обработанных продуктов), ограниченное предложение (мясные продукты), рост стоимости импорта (рис, цитрусовые, бананы)", — говорится в обзоре.

Быстрее росли цены на алкогольные напитки, прежде всего, вследствие увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару, а также ускорялось подорожание табачных изделий.

Зато сдерживало инфляцию расширение предложения отечественных круп и топлива. Благодаря удешевлению нефти и нормализации логистики продолжалось замедление роста цен на горючее. Тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении.

В августе инфляция в еврозоне установила новый рекорд, подскочив на 9,1% по сравнению с августом прошлого года.

В сентябре ЕЦБ впервые в своей истории повысил базовую ставку на 0,75 п.п. – с 0,5% до 1,25%.

Наталія Софієнко

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