UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине ускорилась инфляция: Нацбанк назвал причины

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2022, 15:02
В Украине ускорилась инфляция: Нацбанк назвал причины - Фото
Фото: depositphotos.com

В Украине ускоряется потребительская инфляция, рост цен в годовом исчислении ускорился до 24,4% в сентябре с 23,8% в августе. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (октябрь 2022 года).

Основными факторами остаются последствия военных действий и российской оккупации, а также эффекты перенесения от коррекции курса гривны, отмечают в НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Ускорение инфляции также обусловило повышение официального курса доллара по отношению к гривне (на 25% в июле), а также ограниченные поставки новых партий товаров, значительные логистические издержки бизнеса, исчерпание запасов и ухудшение девальвационных ожиданий.

"Быстрее дорожали и отдельные продукты питания на фоне роста затрат на их производство и поставки (большинство обработанных продуктов), ограниченное предложение (мясные продукты), рост стоимости импорта (рис, цитрусовые, бананы)", — говорится в обзоре.

Быстрее росли цены на алкогольные напитки, прежде всего, вследствие увеличения производственных затрат на энергию, сырье и тару, а также ускорялось подорожание табачных изделий.

Зато сдерживало инфляцию расширение предложения отечественных круп и топлива. Благодаря удешевлению нефти и нормализации логистики продолжалось замедление роста цен на горючее. Тарифы на услуги ЖКХ почти не изменились в годовом исчислении.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
инфляция инфляция в Украине
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 