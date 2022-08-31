Инфляция в еврозоне установила новый рекорд
Инфляция в еврозоне ускорилась до очередного исторического максимума, что усилило аргументы в пользу того, чтобы Европейский центральный банк рассмотрел вопрос масштабного повышения ключевой ставки на заседании на следующей неделе, пишет Bloomberg.
Потребительские цены в 19 странах подскочили на 9,1% по сравнению с августом прошлого года.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Индикатор базовой инфляции поднялся до нового максимума в 4,3%, поэтому ценовое давление продолжает приобретать более широкий характер.
В сентябре ЕЦБ может повысить ставки на 75 б.п.
"Такое увеличение уже дважды применялось Федеральной резервной системой, хотя чиновники ЕЦБ предостерегают от того, чтобы последовать этому примеру, поскольку Европа готовится к рецессии", – сообщает агентство.
- В Украине в июле 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 22,2%. В месячном исчислении цены выросли в Украине на 0,7%.
Комментарии