Инфляция в еврозоне установила новый рекорд

Инфляция в еврозоне ускорилась до очередного исторического максимума, что усилило аргументы в пользу того, чтобы Европейский центральный банк рассмотрел вопрос масштабного повышения ключевой ставки на заседании на следующей неделе, пишет Bloomberg.

Потребительские цены в 19 странах подскочили на 9,1% по сравнению с августом прошлого года.

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Индикатор базовой инфляции поднялся до нового максимума в 4,3%, поэтому ценовое давление продолжает приобретать более широкий характер.

В сентябре ЕЦБ может повысить ставки на 75 б.п.

"Такое увеличение уже дважды применялось Федеральной резервной системой, хотя чиновники ЕЦБ предостерегают от того, чтобы последовать этому примеру, поскольку Европа готовится к рецессии", – сообщает агентство.

В Украине в июле 2022 года потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 22,2%. В месячном исчислении цены выросли в Украине на 0,7%.

Наталия Софиенко

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