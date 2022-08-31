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Инфляция в еврозоне установила новый рекорд

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 13:55
Инфляция в еврозоне установила новый рекорд - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция в еврозоне ускорилась до очередного исторического максимума, что усилило аргументы в пользу того, чтобы Европейский центральный банк рассмотрел вопрос масштабного повышения ключевой ставки на заседании на следующей неделе, пишет Bloomberg.

Потребительские цены в 19 странах подскочили на 9,1% по сравнению с августом прошлого года.

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Индикатор базовой инфляции поднялся до нового максимума в 4,3%, поэтому ценовое давление продолжает приобретать более широкий характер.

В сентябре ЕЦБ может повысить ставки на 75 б.п.

"Такое увеличение уже дважды применялось Федеральной резервной системой, хотя чиновники ЕЦБ предостерегают от того, чтобы последовать этому примеру, поскольку Европа готовится к рецессии", – сообщает агентство.

Наталия Софиенко
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инфляция еврозона
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