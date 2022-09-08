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Европейский центробанк впервые повысил ставку сразу на 0,75 п.п. Причина – инфляция

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08.09.2022, 15:37
Европейский центробанк впервые повысил ставку сразу на 0,75 п.п. Причина – инфляция - Фото
Фото: ЕЦБ / Flickr

Европейский центральный банк впервые в своей истории повысил базовую ставку на 0,75 п.п. – с 0,5% до 1,25%. Об этом говорится на сайте ЕЦБ.

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Ставка по депозитам повышена до 0,75%, а по маржинальным кредитам – до 1,5%.

Европейский центробанк впервые повысил ставку сразу на 0,75 п.п. Причина – инфляция

Центробанк заявил, что идет на такой шаг ради возвращения инфляции к среднесрочной цели в 2% из нынешних 9,1%.

"Исходя из своего текущего прогноза, в течение следующих нескольких заседаний Совет управляющих ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы снизить спрос и защититься от риска постоянного повышения инфляционных ожиданий", — говорится в сообщении.

ЕЦБ прогнозирует, что по итогам 2022 года инфляция в еврозоне составит 8,1%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024 году – до 2,3%.

Падения экономики в еврозоне не ожидается. По прогнозу ЕЦБ увеличение ВВП в этом году будет 3,1%, в 2023 году – 0,9%, а в 2024-м – 1,9%.

Андрій Водяний
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еврозона инфляция ЕЦБ
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