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Европейский центробанк из-за высокой инфляции впервые с 2011 года повысил базовую ставку

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 15:49
Европейский центробанк из-за высокой инфляции впервые с 2011 года повысил базовую ставку - Фото
Фото: EPA

Европейский центральный банк в четверг, 21 июля, сообщил о первом за более чем 10 лет повышении базовой ставки. Она увеличивается сразу на 0,5 п.п. – с 0% до 0,5%, говорится на сайте ЕЦБ.

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Ставка по депозитам повышена до нулевого уровня (ранее она была отрицательной), а по маржинальным кредитам – до 0,75%.

Европейский центробанк из-за высокой инфляции впервые с 2011 года повысил базовую ставку

Решение связано с чрезмерным отклонением инфляции в еврозоне от целевого уровня. Потребительские цены в июне выросли на 8,6% в годовом исчислении, что стало самым большим показателем с начала статистических наблюдений на уровне ЕС.

Инфляция превышает целевой показатель ЕЦБ, установленный на уровне 2%, более чем в четыре раза.

Рік Дата Базова ставка ЕЦБ
2022 27 Jul. 0.5
2019 18 Sep. 0
2016 16 Mar. 0
2015 9 Dec. 0.05
2014 10 Sep. 0.05
  11 Jun. 0.15
2013 13 Nov. 0.25
  8 May. 0.5
2012 11 Jul. 0.75
2011 14 Dec. 1
  9 Nov. 1.25
  13 Jul. 1.5
  13 Apr. 1.25
2009 13 May 1
Более высокая процентная ставка привлекает инвесторов, которые ищут лучший вариант безрисковых доходов для своих денег. Это может повысить спрос на валюту еврозоны.
  • Высокая инфляция стала глобальной проблемой и основным риском для мировых рынков. Центральные банки борются с ней, повышая ставки темпами, которых не было много лет.
  • Федеральная резервная система США в июне объявила о решении повысить базовую процентную ставку на 0,75 п.п., что стало самым большим шагом повышения с 1994 года. Ожидается, что к концу июля она вырастет еще на столько же или даже больше.
  • Банк Канады 13 июля повысил базовую процентную ставку сразу на 100 пунктов – с 1,5% до 2,5%.

Читайте также: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%. Ее не планируют снижать до 2024 года

Андрей Водяный
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