Европейский центробанк из-за высокой инфляции впервые с 2011 года повысил базовую ставку
Европейский центральный банк в четверг, 21 июля, сообщил о первом за более чем 10 лет повышении базовой ставки. Она увеличивается сразу на 0,5 п.п. – с 0% до 0,5%, говорится на сайте ЕЦБ.
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Ставка по депозитам повышена до нулевого уровня (ранее она была отрицательной), а по маржинальным кредитам – до 0,75%.
Решение связано с чрезмерным отклонением инфляции в еврозоне от целевого уровня. Потребительские цены в июне выросли на 8,6% в годовом исчислении, что стало самым большим показателем с начала статистических наблюдений на уровне ЕС.
Инфляция превышает целевой показатель ЕЦБ, установленный на уровне 2%, более чем в четыре раза.
|Рік
|Дата
|Базова ставка ЕЦБ
|2022
|27 Jul.
|0.5
|2019
|18 Sep.
|0
|2016
|16 Mar.
|0
|2015
|9 Dec.
|0.05
|2014
|10 Sep.
|0.05
|11 Jun.
|0.15
|2013
|13 Nov.
|0.25
|8 May.
|0.5
|2012
|11 Jul.
|0.75
|2011
|14 Dec.
|1
|9 Nov.
|1.25
|13 Jul.
|1.5
|13 Apr.
|1.25
|2009
|13 May
|1
- Высокая инфляция стала глобальной проблемой и основным риском для мировых рынков. Центральные банки борются с ней, повышая ставки темпами, которых не было много лет.
- Федеральная резервная система США в июне объявила о решении повысить базовую процентную ставку на 0,75 п.п., что стало самым большим шагом повышения с 1994 года. Ожидается, что к концу июля она вырастет еще на столько же или даже больше.
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