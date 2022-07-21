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НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%. Ее не планируют снижать до 2024 года

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21.07.2022, 14:03
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%. Ее не планируют снижать до 2024 года - Фото
Фото: НБУ

Национальный банк решил сохранить учетную ставку на уровне 25%. Об этом регулятор сообщил в четверг, 21 июля.

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"Принятое в июне решение о повышении учетной ставки будет сказываться на росте рыночных ставок. Увеличение привлекательности гривневых активов вместе с коррекцией обменного курса снизит спрос на валютном рынке. Это позволит поддерживать достаточный уровень международных резервов и обеспечивать макрофинансовую стабильность в Украине", — пояснил решение НБУ его председатель Кирилл Шевченко.

Решение Нацбанка также связано с сохранением высокой инфляции, которая к концу года может превысить 30%.
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Базовый сценарий НБУ предусматривает сохранение учетной ставки на этом уровне, по меньшей мере, до второго квартала 2024 года. В случае ухудшения ситуации реализации рисков (длительная война, разбалансирование государственных финансов, усиленная эмиграция, мировая рецессия) ставку могут, наоборот, повысить.
Новый детальный макроэкономический прогноз будет опубликован 28 июля.
Учетная ставка — едва ли не единственный инструмент в руках Нацбанка для влияния на инфляцию. Нацбанк увеличивает ставку для укрощения высоких цен или снижает для повышения экономической активности (более активного кредитования).

До войны учетная ставка составляла 10%, а за шесть месяцев до этого — 6%. На таком самом низком уровне всю историю она держалась с 2020 года.
Андрей Водяный
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НБУ учетная ставка Кирилл Шевченко
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