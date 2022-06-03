Национальный банк Украины единоразово поднял учетную ставку с 10% до 25%. В последний раз таких высот ставка достигала в 2015 году.

Решение Нацбанка стало вынужденным шагом и одновременно неприятным сюрпризом для участников финансового рынка, а также Министерства финансов.

Ставка, которая должна регулировать стоимость денег в экономике, скоро увеличит стоимость кредитов и депозитов, а правительство будет вынуждено наращивать расходы.

Чего ожидать инвесторам и гражданам — в материале LIGA.net.

Неожиданно высокая ставка

Учетная ставка – едва ли не единственный инструмент в руках Нацбанка для влияния на инфляцию. НБУ увеличивает ставку для сдерживания от скачка цен или снижает для повышения экономической активности (более активного кредитования).

Фактически учетная ставка влияет на стоимость денег, которые НБУ занимает банкам. Или наоборот — когда банки ссужают деньги Нацбанку. В зависимости от ставки НБУ, банки корректируют свои ставки по кредитам и депозитам для бизнеса и населения.

В начале 2022 года учетная ставка составила 10%, а за шесть месяцев до этого – 6%. На таком самом низком за всю историю уровне она держалась с 2020 года, когда была необходимость подогревать пандемическую экономику.

В последние годы НБУ был очень умеренным в своих шагах. Учетная ставка несколько раз росла на 0,5 процентного пункта, один процентный пункт или оставалась неизменной. Регулятора часто критиковали за медлительность на фоне растущей инфляции. В то же время он был предсказуем.

"За последние пару лет только однажды решение НБУ по учетной не сошлось с ожиданием рынка. Нацбанк не изменил ее, а респонденты требовали повышения", — вспоминает Михаил Демкив, финансовый аналитик ICU.

Сейчас регулятор решил действовать резко, как отрывается пластырь — ставка выросла сразу на 15 п.п. до 25%.

Решение, удивившее всех

В марте (уже после начала полномасштабной войны) НБУ оставлял учетную на уровне 10%, и большинство не могло прогнозировать столь резкое изменение политики регулятора.

"Действительно, никто не ожидал таких драматических решений, – отметил Михаил Демкив. – Всегда кажется, что Нацбанк на такое не пойдет, что это будет очень трудный шаг".

По результатам опроса представителей финансового рынка, постоянно проводимого аналитиком, 25% респондентов ожидали отсутствия изменений (всего ответы оставили 110 участников). Вторым популярным ответом было увеличение ставки до 15% — его ожидали более 20% опрошенных. Лишь 5% ответило, что учетная сумма будет 20%. Варианта о 25% в опроснике вообще не было.

Таким образом НБУ вернул учетную ставку ко временам 2015 года, когда при схожих обстоятельствах регулятор был вынужден поднять ее до 30%. В далекие 90-е учетная вообще была трехзначным числом, но об этом речь пока не идет.

"Судя по коммуникациям НБУ, это самая высокая ставка, которая сейчас может быть на рынке... В дальнейшем они не планируют повышать, только снижать", — прогнозирует в комментарии LIGA.net Евгений Дубогрыз, финансовый аналитик Case Ukraine.

Амбициозные цели

В НБУ ожидают, что это изменение отразится на ценах финансовых инструментов — в первую очередь на доходностях облигаций внутренних государственных займов, а впоследствии уже — на ставках по депозитам в банках.

"Наше решение нацелено на то, чтобы сделать инструменты в национальной валюте привлекательнее, чем в валюте", — сообщил на пресс-брифинге зампред НБУ Сергей Николайчук.

Правление Национального банка указывает на три основных цели, которые преследовал НБУ.

Высокая учетная ставка должна приостановить рост цен, укрепить курс гривни и сделать финансовые инструменты более дорогими. Последнее существенно повлияет на финансовый рынок.

Для украинских банков вырастет стоимость ссуд и "депозитов" у НБУ. С 3 июня, чтобы ссудить средства у НБУ, банк будет вынужден платить 27%, а доходность "депозитов" у НБУ для банков будет составлять 23%.

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Гривня становится "дороже" для банков. Также она станет "дороже" для их клиентов — бизнеса и граждан. Ставки по депозитам и кредитам будут постепенно расти, реагируя на решение НБУ. Это позитив для держателей депозитов и, конечно, негатив для заемщиков.

Впрочем, ожидать завтра в банках депозиты под 20% не стоит. Монетарная трансмиссия – процесс, когда учетная ставка оказывает реальное влияние на рынок, может длиться месяцами. К примеру, по мнению Демкива, в ближайшее время клиенты смогут увидеть депозиты разве что под 10%. Впоследствии, как рассказал LIGA.net финансовый аналитик Василий Невмержицкий, депозиты для физлиц могут выйти на уровень 16%, а для юрлиц – до 20%.

"Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда управление бизнес-циклом, управление потреблением, инвестициями из-за процентной ставки достаточно слабое", — подчеркнул на пресс-брифинге НБУ Сергей Николайчук.

Однако, по мнению Дубогрыза, сейчас большую роль играет именно то, что НБУ представил решение по борьбе с инфляцией. По его словам, трансмиссионный механизм работает тогда, когда есть определенность в экономике, а сейчас горизонта планирования как такового нет.





Lose-Win для Минфина

Одно из главных последствий поднятия учетной ставки упадет на плечи Министерства финансов.

Из-за войны доходы госбюджета критически упали, поэтому, чтобы страна функционировала, Минфин вынужден осуществлять значительные привлечения через военные облигации под 10%. Из-за удорожания депозитов в НБУ до 23% доходность облигаций для банков будет выглядеть совсем не интересно.

Поэтому Минфин, вероятно, будет вынужден повышать доходность гособлигаций, чтобы заинтересовать банки — крупнейших покупателей ОВГЗ. А это — дополнительные будущие расходы, растущие в разы.

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"Они [Министерство финансов. — Ред.] не удовлетворены, наверное, этим решением НБУ, – считает Михаил Демкив. — Теперь министерство стоит перед непростым решением: что они будут делать во вторник на очередном аукционе".

7 июня должен пройти аукцион облигаций внутреннего госзайма, где Минфин планировал реализовывать 3-месячные, 6-месячные и 1,5-годовые облигации. Ранее доходность по этим инструментам составляла 9,5–11,5%, но в результате решения НБУ министерство будет вынуждено повышать доходности.

Увеличение доходности ОВГЗ является проблемой "завтрашнего" Минфина, а Минфину "сегодняшнему" рост интереса банков к гособлигациям может пригодиться.

Громадная дыра в бюджете, по мнению Дубогрыза, имеет три пути заполнения: международная финансовая помощь, прямая эмиссия или привлечение банковских ресурсов к финансированию госбюджета.

"Если эти ресурсы, которые лежат в банках, не пойдут на финансирование бюджета, то инфляцию будет просто не остановить. Думаю, мы могли бы в этом году дойти до 60%, если бы Нацбанк и дальше "печатал" в текущих объемах", — считает аналитик.

В этой концепции скрывается одна из причин столь резкого повышения учетной ставки. Если бы она росла постепенно, это затормозило бы инвестиции в украинские активы, потому что все ожидали бы следующего повышения — "настоящей" ставки.

Банки выходят на охоту

Если Минфин почувствует на себе новую учетную ставку только на следующей неделе, то уже сегодня на банковском рынке начинается новый этап. Утратив дешевый рефинанс, банки либо будут платить за него почти втрое больше, либо начнут "охоту" на деньги.

"Банки теперь будут брать рефинанс, наверное, только в крайних случаях. Под угрозой находятся средние и мелкие банки, увидевшие отток депозитов после 24 февраля", — объясняет Михаил Демкив.

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Заметно пострадают средние и малые банки. Речь о банках, переживших отток вложений из-за войны и в последнее время "подсевших на иглу" дешевого рефинанса НБУ.

"У многих коммерческих банков есть зависимость от рефинанса НБУ. В общих пассивах банков часть рефинанса может составить 40–80%. Если раньше банки брали рефинанс под 11%, то сейчас это будет 27%. У банков сразу возрастут расходы", — объясняет Василий Невмержицкий.

Зависимые от рефинансирования банки будут вынуждены заменять его депозитами с более высокими ставками. С ними будут конкурировать независящие от рефинанса банки. Они будут повышать проценты, чтобы получить больше депозитов, вкладывать их в НБУ и получать доход в упомянутые ранее 23%.

"Поэтому банки будут соревноваться между собой — кто больше предложит, кто будет гибче, кто будет быстрее реагировать, — говорит Невмержицкий. — Банкам придется "повоевать" друг против друга на рынке, чтобы заработать денег".

Богдан Вальд

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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