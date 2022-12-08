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Инфляция замедляется: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 14:38
Инфляция замедляется: НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25% - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Решение сохранить учетную ставку продиктовано более низкими, чем прогнозировал ранее Нацбанк, ускорением темпов инфляции в ноябре.

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Основными факторами ускорения инфляции остаются последствия военных действий и оккупации отдельных регионов Украины, что влияет на увеличение производственных затрат бизнеса и приводит к дефициту отдельной продукции.  

Усиление российских терактов против критической инфраструктуры, в частности, объектов энергетики, усложняет экономическую активность в различных секторах – от металлургии до пищевой промышленности, животноводства и сферы услуг. 

В последние месяцы существенно выросли расходы предприятий на поддержку бесперебойной работы в условиях периодических отключений электроэнергии. К тому же ее дефицит приводит к сокращению производства и, соответственно, предложению товаров. Рост спроса населения на топливо в условиях регулярных отключений создает дополнительное давление на стоимость энергоносителей.  

Постепенное усиление монетарных условий после июньского повышения учетной ставки до 25% и фиксация официального курса гривни играют важную роль для стабилизации инфляционных ожиданий.  

Благодаря поступлению значительной финансовой помощи выросли международные резервы, что усиливает способность НБУ и далее обеспечивать курсовую стабильность.  

Важным фактором сдерживания инфляции остаются неизменные тарифы на коммунальные услуги. Также в ноябре за счет расширения предложения замедлилось повышение цен на отдельные продовольственные товары, стоимость которых существенно возрастала в предыдущие месяцы.  

Во втором квартале 2023 года ожидается начало цикла замедления годовой инфляции.   

Этому в первую очередь должно поспособствовать снижение рисков безопасности благодаря успешным действиям ВСУ. Освобождение оккупированных территорий, налаживание на них производства и логистики, а также расширение возможностей морской логистики повлияют на замедление инфляционных процессов.  

НБУ не ожидает стремительного замедления инфляции в условиях войны. Инфляция будет снижаться довольно медленно и в 2023-2024 годах существенно превышать цель НБУ в 5%.   

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Роман Бриль
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