Инфляция в еврозоне замедлилась впервые за полтора года
Инфляция в еврозоне замедлилась до 10% в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года. Замедление инфляции в еврозоне зафиксировано впервые с июля 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.
Замедление инфляции произошло благодаря более медленному росту цен на энергию и услуги. Стимулирующим инфляцию фактором остается рост цен на продукты питания.
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В октябре уровень инфляции в еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%.
По мнению агентства, новые данные об инфляции заставят Европейский центральный банк пересмотреть намерение повысить учетную ставку на 75 базисных пунктов на следующем заседании 15 декабря.
Инфляция в ноябре также замедлилась в некоторых странах еврозоны: Германии, Италии, Испании и Нидерландах. Во Франции показатель инфляции не изменился.
Рост цен ускорился только в трех странах еврозоны.
- В сентябре инфляция в еврозоне впервые достигла двузначного показателя.
- 27 октября ЕЦБ второй раз подряд повысил ставку на рекордные 0,75 п.п. из-за высокой инфляции.
- В октябре инфляция в еврозоне обновила исторический рекорд.
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