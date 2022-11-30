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Инфляция в еврозоне замедлилась впервые за полтора года

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 14:44
Инфляция в еврозоне замедлилась впервые за полтора года - Фото
Фото: depositphotos.com

Инфляция в еврозоне замедлилась до 10% в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года. Замедление инфляции в еврозоне зафиксировано впервые с июля 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.   

Замедление инфляции произошло благодаря более медленному росту цен на энергию и услуги. Стимулирующим инфляцию фактором остается рост цен на продукты питания. 

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В октябре уровень инфляции в еврозоне достиг исторического рекорда в 10,6%. 

По мнению агентства, новые данные об инфляции заставят Европейский центральный банк пересмотреть намерение повысить учетную ставку на 75 базисных пунктов на следующем заседании 15 декабря.   

Инфляция в еврозоне замедлилась впервые за полтора года

Инфляция в ноябре также замедлилась в некоторых странах еврозоны: Германии, Италии, Испании и Нидерландах. Во Франции показатель инфляции не изменился.  

Рост цен ускорился только в трех странах еврозоны. 

Инфляция в еврозоне замедлилась впервые за полтора года

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Роман Бриль
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еврозона рост цен инфляция ЕЦБ
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